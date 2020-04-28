〈房產〉北市逾40年大齡房屋高達30萬戶 老屋交易占比高考驗防火安全

台北市林森北路日前錢櫃 KTV 大火意外造成多人傷亡，肇事原因直指消防安全設備遭到關閉釀災，據統計，北市屋齡 40 年以上房屋高達 30 萬戶，早期建物並無配備消防自動安全防護設備，相關防火安全意識民眾應多加留意。

房仲業者根據聯徵中心住宅貸款資料進行統計，去年第 4 季台北市超過 30 年以上屋齡的老宅交易比例高達 50.2%，新北市與高雄市 24%，桃園市、台中市、台南市等也有超過 1 成以上比例是高齡住宅。

中信房屋指出，此現象顯示，高齡老宅在住宅交易市場仍是熱門標的，民眾看中老宅的優點多半是總價負擔較新成屋低，不過省荷包同時，基本的居住安全也應該注意，消防安全更是不可疏忽的重點。

中信房屋研展室副理張漢超表示，早期公寓在興建之初並未配置自動火災警報器與火災通報設備，因此內政部消防署近年透過各地方消防單位強力宣導，要求家戶都必須安裝住宅用火災警報器，以強化老宅的消防示警功能、減少人員的傷亡。

依內政部訂定的「各類場所消防安全設備設置標準」定義，消防安全設備大致可分為「滅火」、「警報」、「避難逃生」、「消防搶救」等消防安全設備，各類消防安全設備會因建物的條件不同而有所差異。

以滅火設備為例，同樣都是電梯大樓，有的需配備自動灑水設備，而有些可能只有滅火器或室內消防栓設備，之所以有所差異，主要是因住宅興建時的法規或建物規劃設計條件不同所致。

張漢超表示，老宅興建年代久遠，相關消防設施可能不夠完備，例如滅火設備可能只有里辦公室提供的滅火器，避難逃生空間也只有平時通行的樓梯間，假如左鄰右舍又在通道擺放鞋櫃等私人物品，很可能會在意外發生時阻礙逃生。

張漢超認為，消防設施寧可備而不用，但也不要在意外發生時卻無法作用，建議民眾在選擇屋齡較高的住宅時宜多留意消防安全設備完整度，相關設施一定要注意有無定期檢測及保養，倘若建物原本就未規劃埋設消防滅火或警報設備，未來入住後除了記得加裝內政部核可的住警器外，住家內也應自行備妥滅火器或其他滅火器材，而屋外逃生動線也應事先規劃設想，察看逃生門及梯間有無阻礙，如有雜物應設法協調移除，這樣才能住的安心又安全。