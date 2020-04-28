新冠肺炎影響生產 日本4月上旬出口額年減近11%

日本政府在週二 (28 日) 公布了 4 月上旬的貿易帳初值，出口額較去年同期減少 10.8% 至 1 兆 7830 億日圓。在新冠肺炎 (COVID-19) 的影響下，貿易持續萎縮。

根據日本財務省在 4 月 28 日所公布的最新貿易統計 (初值)，日本 2020 年 4 月上旬的出口額年減 10.8% 至 1 兆 7830 億日圓，同期進口額年減 11.2% 至 2 兆 3265 億日圓。受到新冠肺炎全球大流行影響，國際貿易正持續萎縮當中。

2020 年 4 月上旬日本貿易統計初值 (圖片來源：日本財務省)

4 月上旬的貿易收支為 5434 億日圓的赤字，數字較去年同期出現減少。

2020 年 3 月時的單月出口額年減 11.7% 至 6 兆 3578 億日圓，出現近 3 年 8 個月以來的最大降幅。而 4 月上旬的出口額，也出現了類似水準的下滑幅度。

自從日本政府在 4 月 7 日發布「緊急事態宣言」，宣布東京、大阪等 7 個地方進入緊急狀態後，大型的汽車製造業等就陸續實施停工或減產。而在日本國內所生產的汽車，約有半數都是銷往國外市場。

4 月上旬的進口額年減 11.2%，和 3 月份的單月數據 (年減 5.0%) 相比，減少幅度更進一步擴大。全球製造業的供應鏈，目前仍呈現混亂局面。在日本國內經濟活動停滯狀態下，零件等進口也因而受到影響。