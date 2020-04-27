穆迪：日本、新加坡恐成亞洲區受疫情衝擊最嚴重的經濟體

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續延燒，對全球經濟造成衝擊。穆迪分析 (Moody’s Analytics) 首席亞太經濟學家 Steve Cochrane 在週一 (27 日) 表示，在亞洲地區，日本和新加坡在疫情惡化之前，這兩國的經濟已經很疲軟，而為遏制疫情傳播而採取的更嚴格的封鎖措施，可能將使兩國的經濟困境加劇，成為亞洲地區受疫情打擊最嚴重的經濟體。

根據約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 彙編的數據顯示，日本及新加坡是最早在中國境外發現新冠肺炎病例的國家，已經出現 13,000 多例感染病例，是亞洲感染率最高的國家。

Cochrane 表示：「日本已經陷入衰退。新加坡的第一季經濟成長非常疲軟，有鑑於新加坡擴大了封鎖措施，我認為第二季的新加坡的經濟情況將會更加艱難。」

此外，Cochrane 也指出：「如果新冠肺炎疫情進一步擴散，日本就可能進行真正的封鎖，清況可能更加惡化。」

為了應對不斷惡化的疫情，新加坡政府在最近擴大了部分封鎖措施，包括關閉不是必不可少的學校和工作場所，在日本，日本政府宣布進入全國緊急狀態，敦促人們留在家中，但仍允許一些企業繼續營業。

Cochrane 表示，日本和新加坡面臨的這種日益惡化的經濟狀況是亞太地區第二季經濟更加艱難的原因之一，「從某種意義上說，新加坡的封閉和日本的出口減弱結合，使得整個亞太地區，將面臨一個艱難的第二季。」Cochrane 說道。

日本官方數據顯示，在去年第四季，日本 GDP 季增年率萎縮 7.1%，另外，新加坡的初步估計亦表明，今年第一季的 GDP 萎縮了 2.2%。