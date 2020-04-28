〈財報〉受惠車用電子營益大增 瑞薩早盤大漲逾7%

MCU 大廠瑞薩 (6723-JP)，在昨 (27) 日盤後公布了最新一季財報。由於車用半導體的流動庫存持續消化，2020 年 Q1(1-3 月) 出現 133 億日圓的營業利益。

在好消息帶動下，瑞薩股價在 28 日開盤後立刻上揚，早盤大漲 7.71% 或 37 日圓，每股暫收 517 日圓。

瑞薩股價走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

基於 IFRS 合併財報關鍵數據：

營收年增 19.0% 報 1787 億日圓。

營業利益報 133 億日圓。去年同期為 13.7 億日圓虧損。

歸屬公司股東純益報 113 億日圓。去年同期為 19 億日圓損失。

在車用半導體的流動庫存持續消化下，Q1 業績出現上揚。另隨著 5G 服務的展開，資料中心的半導體需求也隨之增加。

然而今後在新冠肺炎 (COVID-19) 影響下，車用半導體的需求可能出現減少。瑞薩也明確表示，正在考慮倍增融資額度。

在今後的財測方面，因受到汽車製造業停產等影響，對業績所造成的衝擊還難以估計。瑞薩只預估今年 Q2(4-6 月) 營收將出現季減 6% 至 1680 億日圓。如果生產方面出現進一步減少，或是客戶有取消訂單，營收也可能再往下滑。

瑞薩的柴田英利社長兼 CEO 在當天的電話會議上表示，短期內的努力重心將會放在車用市場，也已請求 8 家金融機構能擴大融資額。瑞薩在 2019 年 1 月已拿到 500 億日圓的融資額，這次則希望取得等額或以上的融資額度。