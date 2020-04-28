全球航空業告急 法航荷航有望獲120億美元紓困金

由於新冠肺炎 (COVID-19) 造成航空旅客人數大幅下降，並導致航空業者面臨破產的威脅，荷蘭及法國政府表示，將提供法航荷航集團 (Air France–KLM) 規模達 110 億歐元 (約 120 億美元) 的紓困資金，以減輕疫情對於公司營運所造成的損害。

荷蘭政府於上週五 (24 日) 表示，將提供荷蘭航空 20 億至 40 億歐元的紓困資金，法國政府則宣佈，將針對法國航空實施 70 億歐元的紓困計劃。

但是，在獲得政府的援助之後，荷蘭航空必須停止股利及員工獎勵金的發放，並削減員工薪資，以作為該紓困計劃的條件。

肺炎疫情導致全球航空業受到重創，根據國際航空運輸協會 (International Air Transport Association；IATA) 的預估，今年整體歐洲航空業者所面臨的營收損失金額，恐將高達 890 億美元。

除此之外，IATA 亦預估，今年的航空旅遊需求，將較 2019 年大幅衰退 55%，且有 670 萬名的航空產業員工，將會面臨失業的危機。

在法航荷航集團有望獲得政府紓困金的消息公佈後，市場預期航空產業將可獲得更多的政府支持，促使旅遊相關類股於週一 (27 日) 早盤上漲 3%，德國漢莎航空 (Lufthansa) 更是領漲超過 9%。

德國政府亦於日前宣佈，將提供漢莎航空紓困方案，以維持該公司的競爭力。除此之外，英國維珍航空 Virgin Atlantic 亦向英國政府要求提供財務上的支持，而易捷航空 (EasyJet) 則已獲得英國政府 6 億英鎊的貸款，以因應肺炎疫情所造成的損失。

受到獲得紓困金的消息所激勵，於週一 (27 日) 歐股收盤時，法航荷航集團 (AF-FR) 股價上漲 0.85%，達每股 4.50 歐元。