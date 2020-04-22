原油ETF危機蔓延！三星原油ETF淨值腰斬

美國原油期貨史無前例的大跌，正在快速衝擊全球的原油 ETF 市場，香港是目前最新的例子。

截至 4 月 20 日止，持有價值超過 5 億美元原油衍生性商品的三星標普高盛原油 ER 期貨 ETF，週三 (22 日) 在港交所大跌 45% 至 1.82 港幣，創 2016 年 5 月掛牌交易以來的最大跌幅及最低價位。

三星 S&P 原油 ER ETF 圖片：Bloomberg

管理該基金的三星資產運用公司此前週二 (21 日) 在交易所發布公告表示，該基金將出售全部所持之 6 月原油期貨合約，並轉倉至 9 月合約，該公司並警告，在「最壞情況」的預估下，該 ETF 基金的資產淨值可能會跌至零，而投資者可能會損失「全部本金」。

Core Pacific-Yamaichi International 研究部門負責人 Castor Pang 表示：「該 ETF 從追蹤 6 月期貨轉換為 9 月期貨，會存在一個大的追蹤誤差，而也由於原油期貨價格暴跌，故導致該 ETF 淨值蒸發了一半以上。」

在美國，追蹤原油價格的最大 ETF SUO 在兩天內損失掉三分之一市值後，採取了一系列的非常態舉措，包括暫停新股發行，並轉換為封閉型基金。

WTI 原油期貨近日暴跌，使原油 ETF 也受到了波及，而各國為遏制疫情而採取的封鎖措施導致石油需求驟減，俄克拉荷馬州庫欣的儲油設施到 5 月就有可能滿儲，由於能夠購買和儲存原油的人越來越少，近月合約的流動性可能枯竭並出現像週一 (20 日) 般的史詩級重挫，因此，ETF 正在將風險廠口分散到遠月合約。

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