〈能源盤後〉5月WTI回到10美元 但6月WTI幾乎腰斬 創21年來最低價

週二 (21 日) 交易，原油期貨價格再次大幅波動，在前一日 5 月 WTI 期油破天荒跌至負值後，6 月 WTI 期油下挫至 21 年低點。

過剩的石油加上儲油空間即將耗盡，令原油價格貶值。

6 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 8.86 美元或 43.4%，收每桶 11.57 美元，盤中低點一度觸及 6.5 美元。

根據道瓊市場數據，這是交易最活躍的契約自 1999 年 2 月以來最低價位。

5 月交割的 WTI 原油期貨價格回漲 47.64 美元或 126.6%，收每桶 10.01 美元，創下有史以來單日最大漲幅，該契約週二到期。

該契約前一日崩跌 55.90 美元或 306%，收每桶 -37.63 美元。

6 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 6.24 美元或近 24.4%，收每桶 19.33 美元。

此為 Brent 原油交易最活躍契約自 2002 年 2 月以降最低收盤價，且為 1991 年 1 月以來最大單日跌幅。

週一 5 月 WTI 收挫至負值領域，凸顯出原油儲存空間已缺乏，致使原油生產商必須向買主付款才能將原油處理掉。

XM 投資分析師 Marios Hadjikyriacos 表示，「當石油變成一種負收益資產時，這是供需失衡加劇的跡象，且失衡到生產商必須貼錢甩賣才能擺脫石油。」

ActivTrades 首席分析師 Carlo Alberto De Casa 週二報告指出，「新冠病毒和 OPEC + 談判破裂這兩大黑天鵝一直是這波油價崩潰的主因。」

分析師估計，OPEC + 的減產協議 (包含挪威和美國非成員國的每日減產量) 不足以讓市場吸收多餘的石油並打平病毒帶走的需求。

De Casa 提到，「這樣的協議根本不夠，分析師估計每日減少的需求量將近 3000 萬桶，是 OPEC + 減產協議的 3 倍規模。」

由於能源市場失衡，鼓勵生產商囤油以期未來再出售時價格會高一點，但這預期心理只加劇了下跌深度。例如，遠期 WTI 原油交易價格遠高於最近月 5 月期油，這種正價差凸顯出最近幾個月儲存空間的缺乏。

Hadjikyriacos 形容，投機者像在玩大風吹的遊戲，看看最後契約到期時，誰還握著那契約。

IHS Markit 副總裁兼石油市場負責人 Jim Burkhard 週二報告指出，「要到居家辦公這些防疫封鎖措施解除，加上減產可以減少石油嚴重過剩的情形時，這種緊急狀況 (尤其是缺乏石油儲存空間的狀況) 才會解除。」

「今年秋季，減產和封鎖措施可能將今年春季市場上多達 1700 萬桶 / 日的供應量移除。」

德州鐵路委員會週二召開會議，組成了一個工作小組，旨在石油艱困時期研議可採取的協助措施，委員 Ryan Sitton 提議德州自 6 月 1 日起停產 20%，依法比例分配與市場需求掛鉤，加入美國、加拿大和 OPEC + 生產商每日再減 400 萬桶原油的隊伍。該委員會下次將於 5 月 5 日召開會議。

川普週一提到，由於油價低到創歷史紀錄，美國正打算新增多達 7500 萬桶的原油作為戰略原油儲備。

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