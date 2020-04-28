〈能源盤後〉供應過剩問題未解 儲油空間耗盡 WTI重挫近25%

週一 (27 日) 交易，原油期貨價格收低，WTI 原油重挫近 25%，係因市場再度擔憂缺乏儲油空間容納過剩石油的問題，致使 6 月 WTI 期油觸及有史以來第二低收盤價。

IHS Markit 能源市場分析師 Marshall Steeves 表示，近期 WTI 原油期貨市場的流動性也仍是個問題，因為美國石油基金公司 (USO-US) 在 5 月 WTI 期油出現負價的災難後滾動到延期契約。

USO 週一表示，將減少特定月份的原油期貨契約持有量，目前 7 月期油契約約佔該公司總持有量的 30%。

6 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 4.16 美元或 24.6%，收每桶 12.78 美元。

根據道瓊市場數據，此為 2011 年 11 月以來第二低的收盤價，僅次於 4 月 21 日挫至的 11.57 美元紀錄。

原油價格上週收低 32.3%，為原油交易最活絡契約有史以來最大單週降幅。

6 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 1.45 美元或近 6.8%，收每桶 19.99 美元。上週下跌 23.7%。

價格期貨集團高階市場分析師 Phil Flynn 表示，「儘管股市持續呈現樂觀看待疫情過後的生活，但在能源產業只有更黯淡和悲觀的情緒。」

「隨著全球儲油上限越來越接近，還有累積的原油，以及市場無法往後探知的原油之牆。裝滿海上石油的油輪無處可去，產油國減產速度不夠快，無法對抗 COVID-19 造成的全球歷史上需求最嚴重遭破壞的事件。」

「未來數十年都可以感受到對原油產量大屠殺，但短期內，當前就是供應過剩。」Flynn 說。

OPEC 與 OPEC + 計畫自 5 月起至 6 月底減產 970 萬桶 / 日，相當於全球產量的 13％，但這未能平息大眾對原油過剩和儲油空間縮減的擔憂，專家也認為無助於解決當前全球石油過剩的問題，且期油超其正價差的現象 (遠期原油契約價格高於現貨契約) 也鼓勵了囤油行動，加劇了價格壓力。

據報導，包括科威特在內的國家已開始減產，較商定好的日期 (5 月 1 日) 提早。

與此同時，美國頁岩油生產商也一直在關閉石油鑽井平台，根據貝克休斯（Baker Hughes）上週五公布的數據，上週活躍的石油鑽井平台減少了 60 個至 378 個，意味美國境內原油產量將進一步下降。

其他能源商品

5 月交割的汽油期貨價格下跌近 2%，收每加侖 64.83 美分。

5 月交割的熱燃油期貨價格下跌 5.6%，收每加侖 61.04 美元。

5 月交割的天然氣期貨價格上漲 4.2%，收每百萬 Btu 1.819 美元。

5 月汽油和熱燃油契約將於週四收盤後到期，5 月天然氣契約將於週二收盤後到期。

Schneider Electric 商品分析師 Christin Redmond 表示，美國天氣預報大致上有支撐力，因為未來 6 至 14 日內美國東北地區的溫度較正常寒冷，而南方氣溫較正常炎熱。「這樣的氣溫應可提高暖氣和冷氣的需求，但這些正面力量可能遭商務和工業需求下降而抵銷，因為全國仍持續施行 COVID-19 防疫封鎖措施。

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