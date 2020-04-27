〈台股盤前〉指數進入季線攻防戰 量縮陷橫向震盪整理

台股連續一個月反彈後，上周在多空消息紛雜下，結束周線連四紅走勢，雖然壓回修正，但仍守 10300 點大關，法人表示，國際油價、北韓領導人金正恩的病況，都可能干擾行情，而美國、台灣將進入財報公布季節，科技大廠將陸續釋出展望，預期台股短線進入季線攻防戰，呈現狹幅向上整理格局。

美股上週因總統川普簽署近 5 千億美元的刺激法案，油市多日反彈勢頭，四大指數收紅，道瓊數上漲 260.01 點，或 1.11%；標普 500 上漲 38.94 點，或 1.39%；那指上漲 139.77 點，或 1.65%；費半指數上漲 37.89 點，或 2.28%。不過，美股連續兩週上揚後止步，道瓊上週跌幅達 1.9%、標普週跌逾 1%、那指週跌 0.2%。

市場消息方面，蘋果衝刺 iPhone 銷售，下半年推出的 5G iPhone 傳有意首度導入超音波屏下指紋辨識功能，其中，鴻海集團旗下觸控面板廠 GIS-KY 將扮演要角，也有助提升台積電、大立光、鴻海等供應鏈營運動能。

鴻海集團加速美國網通製造與科技服務布局，規劃今年春季在美國威斯康辛州廠區擴大生產網通產品，進而滿足客戶需求，並藉此讓產品線多元，包括網通產品、網路安全產品、網通關鍵零組件以及呼吸器等。

法人表示，過去一周外資賣超達 366 億元，賣超標的集中在金控股、台積電、鴻海等，而內資由公股行庫領頭，搭配投信、散戶進場力抗外資賣超，即便土洋對作，但待國內外重量級廠商對未來釋出偏多訊號，台股有望站上季線位置。