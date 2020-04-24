〈台股盤後〉陷橫盤整理格局 周線翻黑 防疫+宅經濟概念強者恆強

市場消息紛雜，美股陷入震盪，日韓股和陸股今 (24) 日仍有 1% 左右跌勢，不過，台股表現相對穩健，在平盤上下狹幅整理，高低點僅差 62 點，終場收在 10347.36 點，成交值續縮至 1253.43 億元，其中，防疫、生技和宅經濟概念股仍是多頭重兵布署區，反觀處在疫情海嘯第一排的餐飲、航空和部分電子族群持續遭壓抑，法人指出，周線終結連 4 紅，盤勢陷入橫盤整理由個股輪動格局不變。

今日防疫概念股強者恆強，恆大、康那香和新麗連袂攻上漲停，毛寶漲逾 7%，南六也續漲半根停板。

部分生技股維持強勢，瑞基、進階、寶齡富錦和盛弘漲停，優盛漲逾 8%，合一、和康生和豪展漲半根停板左右，順藥漲 4%，泰博漲超過 3%，健亞、永信漲逾 2%。

宅經濟效應持續發酵，遊戲族群中，網龍、大宇資漲停，傳奇、歐買尬和宇峻漲 3% 上下，橘子、智冠和辣椒也穩在盤上。

而網購業者的網家和創業家漲停，富邦媒漲逾 1%。

反觀餐飲股相對落寞，由於經濟部公布餐飲業 3 月營收僅 519 億元，年減 21%，是調查以來最大減幅，衰退超過預期，相關個股股價走疲，除了豆府穩守紅盤上，御頂跌近半根停板，美食 - KY 和瓦城跌逾 2%，六角和雅茗 - KY 小跌 1%。

從權值股來看，50 大權值股仍有 14 檔力守紅盤，第一金漲 3%，遠傳、台達電漲逾 1%，中租 - KY、玉山金、聯電、研華、台灣大、和碩和國巨等均收紅，提供大盤一定的支撐力道，不過，豐泰跌 2%，統一、富邦金跌 1%，而台積電、南亞、台新金、正新、廣達、台灣高鐵、中壽、寶成、聯發科、上海商銀等均收黑。

元大投顧表示，美國聯準會救市措施奏效，因此並未看到美元與高收益債市場的異常波動，不過，隨著各項不佳的經濟數據將陸續公布，且科技產業的雜音也會越來越多，預料指數在通關過程恐陷入大漲後的震盪。

統一投顧則指出，市場觀望近期美股重點財報結果，使量能仍未有效放大，不易迅速突破上檔季線關卡，不過，目前短期呈均線維持多頭排列，月線支撐力道強勁。