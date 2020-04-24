【群益投顧】市場氣氛轉趨觀望 台股狹幅震盪整理

一、盤勢分析

油價續彈、初請失業金人數下滑等利多激勵，週四美股早盤衝高，但受 WHO 公佈新冠肺炎試驗性藥品「瑞德西韋」在中國臨床試驗失敗消息影響回吐所有漲幅，終場四大指數僅道瓊工業微幅收漲 0.17%，S&P500、那斯達克跌幅不到 0.1%，費城半導體則收低 1.04%。歐洲方面，油價連兩天反彈推升能源股走高，泛歐 STOXX600 指數上漲 0.94%，三大主要市場收盤漲幅都將近 1%。今早亞洲股市普遍拉回，台股以小漲 1 點開出，終場下跌 19.15 點或 0.18% 收盤，收在 10347.36 點，成交金額較前一交易日減少而為 1253.42 億元。盤面結構，類股漲跌互見，電子中小型股輪動但權值表現平淡，類股微幅收低，金融尾盤遭突襲翻黑，雙雙拖累指數收低，傳產以生技表現最為突出，食品、觀光跌幅相對較大。

二、盤勢預估

國際油價連續反彈暫解緊張氣氛，但被寄以厚望的肺炎神藥傳出效果不佳消息，衝擊市場短線信心。台股小幅開高後持續在平盤上下狹幅震盪，終場以小黑 K 下跌 19 點作收，成交量縮至 1200 億元左右，呈現量縮小跌，指數震盪守穩 12 日均線之上，3 日、2 日均線持續糾結，短線可能仍以整理為主，伺消息面發展決定趨勢方向，個股操作維持參考技術面汰弱留強建議。

隨著中國疫情趨緩，政府加速刺激經濟復甦，大陸國家發改委近日公布「新基建」投資藍圖，宣示擴大內需消費等重大內容，5G 建設更是引領各項重點投資的領頭羊，中國三大電信商今年底 5G 將挑戰 2 億用戶，而台灣中華電、遠傳也已獲 5G 基地台架設許可，可望拉動相關供應鏈營運重回成長軌道。

受新冠肺炎疫情全球擴散拖累，今年第 1 季全球筆電出貨量跌至近年單季低點，不過 3 月之後因應 WFH／SFH(在家工作／學習) 等遠端應用需求的爆增，加上品牌廠回補庫存拉貨轉趨積極，ODM 廠擴增產能帶動，市調機構 Trend Force 預估，第 2 季全球筆電出貨將大幅季增，呈現淡季不淡的狀況。

根據 PLATTS 報導，受到印度延長鎖國時間至 5/3，以及 WTI 油價重挫等因素影響，最新的遠東區五大泛用樹脂報價出現漲勢拉回的格局，跌幅大致落在 3～10.67%，不過由於乙烯等上游原料跌幅更大，包含 PE、EG、PP 及 SM 等利差空間反而擴大，相關業者營運壓力可望獲得舒緩。

三、強勢股

電子：

晶電 (2448)、旭隼 (6409)、旺宏 (2337)、祥碩 (5269)、智邦 (2345)

非電：

中鼎 (9933)、富邦媒 (8454)、億豐 (8464)、中租 (5871)、第一金 (2892)

本文係研究員對大盤之看法，僅供參考，不做進出依據



