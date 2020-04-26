英特爾Q2財測喜憂參半 華爾街看跌下半年需求

英特爾 (INTC-US) 昨日公布 Q1 財報，歸功於居家辦公趨勢，帶動筆電和雲端晶片需求大增，獲利營收均優於市場預期，然而其 Q2 財測喜憂參半，更因為疫情導致的經濟前景不明，宣布回撤今年度財測，令華爾街相當不安。

英特爾警告，今年 PC 大幅增長的需求可能減弱，由於部分企業部門刪減預算，伺服器業績可能會在下半年萎縮。

大摩分析師 Joseph Moore 週五 (23 日) 表示，儘管英特爾本季度繳出營收 198 億美元、年增 23% 的好成績，但 Q2 財測營業利益率預估為 30%，略低於第一季度的 38%，令市場略為失望。

Intel 第二季財測 (圖片: Intel IR)

Moore 指出，隨著辦公熱潮結束，英特爾強勁的營收增長恐怕無法持續，下半年 PC 業務將面臨嚴峻挑戰，但雲端的消費需求會持續更久。

他更補充，AMD 會繼續瓜分英特爾的雲端市場份額，而門檻較高的政府和企業部門則會因為就業率下降需求疲軟。

金融集團 Susquehanna 分析師 Christopher Rolland 今日重申英特爾股票的中性評級。他認為，英特爾 Q1 的營收超乎預期，第二季度財測卻又遠低於華爾街共識，投資人更需要知道該公司下半年會承受多嚴重的打擊。

Rolland 還寫道，投資人對 Q2 毛利率為 56% 的預期感到擔憂，較第一季度的 62.1% 下滑 6 個百分點。

他指出，此一下滑原因，主要是週四英特爾公布代號 Tiger Lake 的新處理器，較市場預期發布時間要早，令華爾街出乎意料。

Northland Capital 分析師 Gus Richard 週五重申該股「與大盤持平」的評級，儘管第一季度表現強勁，但分析師對其股價仍保持謹慎，表示該公司「毛利率壓力不會減弱。」

花旗分析師 Christopher Danely 則維持英特爾的中性評級，他認為僅管英特爾取得不錯的成績，但花旗預估資料中心和 PC 訂單需求，將因為全球經濟而崩盤。