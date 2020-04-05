〈觀察〉超微、英特爾陸續推GPU新品 板卡廠衝刺宅經濟商機

全球各國為防堵肺炎 (COVID-19) 疫情擴散，實施管制措施，帶動電競、在家需求等宅經濟商機發酵，顯卡、板卡、主板需求暢旺，台廠微星 (2377-TW)、技嘉 (2376-TW)、華碩 (2357-TW) 等都可望受惠，加上去年因礦災庫存去化基期較低，今年輝達、超微、英特爾等又有 GPU 新品推出，各家今年營運可望擺脫去年低迷情況。

比特幣熱潮退去 去年廠商苦於礦災去庫存

虛擬貨幣在 2017、2018 年間盛行，其中比特幣被視為繼黃金後重要資產避險工具，也讓全球掀起挖礦熱，帶動顯卡、板卡需求爆發，廠商急於備貨，當年價格最高來到 1 比特幣可兌換逾 18000 美元 (約新台幣 54 萬元)，但隨著挖礦熱潮退去，比特幣一度回落至 3000 美元，讓廠商一時無法消化過多庫存。

因電子零組件產品週期短，若廠商庫存控管不當，就需提列龐大打消庫存成本，而比特幣熱潮在 2018 年底迅速退去，也讓板卡業者直到去年底才結束提列挖礦損失。

觀察近期比特幣價格，受貿易戰、疫情影響，部分避險資金再度湧入虛擬貨幣市場，讓比特幣價格一度重回萬元大關，但隨後又跌回 6000 美元價位，經過去年一整年礦災庫存清理，業者指出，挖礦商機僅是機會財，未來將更專注在電競等專業型市場布局。

疫情助力宅經濟 看好輝達、超微新品帶動營運

微星日前指出，挖礦庫存在去年第 4 季已消化完畢，今年第 1 季雖有全球肺炎疫情衝擊，但也看到宅經濟商機，包含雲端辦公、線上教學需求，筆電、顯示器、商用產品銷量皆有成長，第 2 季起包含英特爾、輝達、超微新品推出後，有助營運動能加溫。

超微在 3 月也推出代號為 Renoir 的筆電處理器、4 月英特爾也將推出第 10 代新一代筆電處理器，輝達則有 Super 系列新品，處理器廠不斷推新品，有助業者業績加溫。

市場擔憂，肺炎疫情干擾下，筆電、顯卡、板卡等供給將轉趨吃緊，但業者強調，2-3 月中國延後復工庫存水位確實降低，但農曆年前庫存備貨、備料至少可撐到 5 月，加上供應鏈陸續復工，因此供貨並不會有問題。

另一方面，在經歷礦災後，品牌廠、二線廠也開始進行多元布局，降低單一產品風險，觀察微星、技嘉開拓創作者系列產品，技嘉、華擎 (3515-TW) 也發展雲端伺服器產品，均有助平衡業績。