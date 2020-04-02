英特爾推新款筆電處理器 揪台廠搶電競、創作者市場

英特爾今 (2) 日宣布推出第 10 代 H 系列處理器，首波攜手品牌大廠宏碁 (2353-TW)、華碩 (2357-TW)、技嘉 (2376-TW)、聯想與微星 (2377-TW) 等，推新款電競、創作者筆電搶攻市場，今年將推逾百款筆電，包含 30 多款輕薄筆電。

英特爾表示，第 10 代筆電處理器超越目前筆電 5GHz 效能，可望提升玩家在遊戲中的沉浸式體驗，同時也推出全新 i7-10875H 處理器，瞄準創作者市場，未來將持續提高頻率範圍，讓玩家和創作者使用筆電就可以享受桌機效能。

品牌廠今也宣布推出搭載英特爾第 10 帶筆電處理器產品，華碩旗下 ROG 玩家共和國推出首款雙螢幕電競筆電 ROG Zephyrus Duo 15 、ROG Zephyrus S17/S15/M15 等，宏碁則發表新一代 Predator Triton 500、Acer Nitro 5 電競筆電，除了搭載英特爾第 10 代處理器外，也升級散熱系統。

微星則宣布旗下 30 款電競筆電將同步升級搭載英特爾第 10 代處理器，並發表全新電競筆電 GE66 Raider、GS66 Stealth；技嘉也推出最新版本 AORUS 專業電競筆電、AERO 創作者筆電，提升玩家、用戶體驗。

除了英特爾推出全新第 10 代 H 系列處理器外，輝達今 (2) 日也發表全新 NVIDIA GeForce RTX SUPER 系列產品，宏碁、華碩、微星、技嘉等新筆電皆有採用，可望提升用戶在光影追蹤遊戲體驗，帶動換機潮。

品牌廠最新筆電產品搶先看 (英特爾提供)