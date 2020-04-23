〈財報〉蘋果供應商LGD Q1又虧錢 已連5季虧損

韓國面板大廠 LG 顯示器 (LG Display) 週四 (23 日) 公布 Q1 財報，營業利益繼續虧損 3620 億韓元，主因為新冠肺炎 (COVID-19) 嚴重影響手機與電視需求，而 LGD 加上本次的財報不佳，LGD 已是連續五季出現虧損。

截至週四 (23 日) 韓國股市收盤，LGD 股價小漲 0.46% 以每股 10900 韓元作收。

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第一季財報關鍵數據 ：

營收報 4.72 兆韓元，季減 26%，年減 20%

營業利益報 -3620 億韓元，赤字較前一季改善 600 億韓元

淨利報 -1990 億韓元，赤字較前一季改善 1.6 兆韓元

EBITDA 報 6300 億韓元，季增 8%，年減 7%

平均銷售價格 (ASP) 報 567 美元，季減 6%，年增 7%

營收占比以產品別來看，第一季營收中，手機佔比為 32%、筆電平板佔比為 20%、螢幕顯示器佔比為 17%，電視面板占比為 31%。

過去 5 季 LG 顯示產品組合 (圖: LG Display IR)

公司展望與分析師預期 :

LGD 過去幾季的財報顯示，手機與電視佔營收比重皆達 50% 以上，而本次 Q1 手機、電視營收佔比下滑，LGD 解釋，這主要是由於新冠肺炎疫情影響手機與電視需求，導致營收表現下滑。

市場分析師預期，目前歐洲和北美市場受疫情影響，LGD 未來 Q2 恐遭受更大的損失。

市場分析師表示，儘管在冠狀病毒爆發高峰期中國生產中斷時，推升液晶面板價格，由於中國競爭對手恢復生產，價格上漲的時間很短，導致市場供應過剩。

根據 TrendForce 數據顯示，本季度 LGD 的主要產品電視用 50 英吋 LCD 的價格比上一季度上漲了 1% 以上，LGD 表示，為了減少電視虧損，將在 2020 年年底之前，停止國內液晶電視面板的生產。

展望未來，LGD 預期近期居家辦公推升的 IT 產品需求，未來有望運用 LGD 自身面板競爭優勢受惠，並持續優化庫存和減少資源投入，來加強近期現金流管理。