日政府憂國安問題 將阻擋外資併購高端醫療產業

受新冠肺炎 (COVID-19) 疫情擴大影響，日本政府將阻擋外資併購日本的高端醫療產業。像是與感染症相關的疫苗、醫藥品，以及呼吸器等高端醫療機器，這類攸關國家安全保障的產業，就會被納入 5 月所實施的「外匯修正法」當中。

這也是日本政府意識到中國等國家的企業併購行為，而緊急採取的相關對策。肺炎疫情造成醫藥品與醫療機器的嚴重不足，此舉將有助於日本國內的穩定供應。

由於新冠肺炎的全球大流行，預防、治療相關的醫療事業也隨之受到重視。像是美國總統川普，就企圖挖角德國生技公司 CureVac 的科學家和技術，來為美國獨家生產疫苗，也引發德國輿論的一致撻伐。

如果日本政府在外資併購該國重要科技及生產設備的審核上過於寬鬆，也恐對國安造成嚴重威脅。

日本在 2019 年秋天成立的外匯修正法中，將武器、核能、鐵路、網路資安等 12 項產業，納為規範最為嚴格的「核心業種」。

外資在取得核心業種的股票前，須受到嚴格審查。也由於醫藥品及醫療機器未被納入其中，也將於近期內進行公告追加。在廣徵意見後，預計於 7 月上路。

在新冠肺炎治療上被寄予厚望的「法匹拉韋」(圖片：AFP)

醫藥品將包含原材料、製劑、疫苗，以及血清等。在新冠肺炎治療上被寄予厚望，日本政府也積極儲備的抗流感藥物，由富士軟片富山化學所生產的「法匹拉韋」(Favipiravir，商品名 Avigan) 等，也都是很可能的假設對象。