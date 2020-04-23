前景不明資金往哪擺？法人鍾愛貨幣基金

新冠肺炎橫行全球，又有低油價干擾，促使全球央行降息救市。低利率、市場波動度大增，具有變現性及穩定性的貨幣基金，成了法人短期資金運用工具。由於投資組合的信用等級較為嚴謹，也適合保守型投資人或閒置資金長期配置持有。

全球景氣是否可以在今年上半年落底回升，仍有待觀察。如果你相信疫情總會過去、油價總會反彈，渾沌的狀態不久後就會明朗，手上有筆閒錢卻不敢進場股債市、基金贖回又要花一筆手續費不划算，那麼貨幣型基金是個好去處。

根據 EPFR 資料，截至 4 月初，美國貨幣基金已連六周出現淨流入，今年來累計流入金額更高達 9,135 億美元，遠超越過去三年流入加總的 7,970 億美元，顯示觀望保守資金持續湧入貨幣市場停泊。

貨幣型基金主要投資國庫券、商業票據、銀行定期存單、政府短期債券，到期日在 1 年以下的短期有價證券，因此風險相對低很多，且很少出現本金虧損的情形；此外，投資標的到期日都較短，因此流動性很好、變現性很高，也就是說，基金轉換成現金的速度比較快。

富蘭克林華美指出，全球低利率環境延續，無論手上有股票型或債券型基金的部位，若可搭配貨幣市場基金配置，可提升投資加分效果，尤其市場波動度升高時，透過貨幣市場基金提供的資金停泊功能，一來調節資金、二來避開短期波動，長線上才可望隨著修正現象趨緩、市場情緒回穩後，讓投資價值恢復至合理位置。

要留意的是，貨幣基金分為投資國內、海外兩種類型，若投資的是海外市場，仍會面臨匯兌風險；如果有匯率避險，則要注意額外支付避險成本後，是否農維持正報酬。不過，本國幣計價的基金，換成本國的貨幣型基金，就沒有匯率的風險問題。