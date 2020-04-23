無薪假壓力重 法人估Q2失業率恐持續上升

主計總處甫公布台灣 3 月失業率連 2 升至 3.72%，失業人數增加 2000 人至 44.5 萬人，且工時未達 35 小時者 (部分工時就業者) 達 26 萬 1000 人，創 2019 年 1 月以來新高，法人認為，由於餐飲零售等服務業嚴重受新冠肺炎疫情衝擊，加上歐美市場外需轉弱恐影響台廠接單生產，估本季失業率仍有上升疑慮。

新冠狀肺炎衝擊台灣觀光業、餐飲業和百貨零售業等，而部分製造業也受到影響，人力需求減少，據勞動部最新統計，目前全台實施無薪假企業家數達 636 家，受影響勞工人數已達 15634 人，雙創 10 年來新高，比起上一次公布數字，短短兩天就增加 48 家廠商共 813 人。

法人指出，就歷史經驗來看，台灣廠商實施無薪假的最大潮是 2008 年全球金融海嘯後，當時最高峰落在 2009 年初，全台約有 20 多萬人放無薪假，平均每月休 4-5 天。

因此，法人預期，4 月甚至整個第二季台灣名目失業率將持續上升，在全球疫情尚未見平緩跡象下，預期未來實施無薪假的企業家數和人數將會持續明顯攀升，對勞動市場帶來壓力。

不過，也有法人認為，3 月失業率不至於上揚太多，顯示疫情對長期就業的衝擊並不明顯，可觀察到，疫情衝擊服務業部門就業人數減少 8 千人，相對工業部門只減 2 千人受災較輕，且實際上總就業人口仍成長中。

而比起其他其他亞洲國家，法人估計日本失業率將上升超過 2%、韓國上升超過 4%、泰國部分上升 1%，中國目前失業率也上揚到 6.2%，顯示這次台灣防疫控制相對良好，使勞動市場表現仍相對平穩。