〈亞泰法說〉首季獲利創同期新高 EPS 1.23元 本季訂單暢旺

亞光集團旗下亞泰影像 (4974-TW) 今 (23) 日召開法說會，並公布首季稅後純益達 8914 萬元，創同期新高，年增 60.69%，每股純益為 1.23 元，總經理吳淑品指出，第 2 季訂單因疫情推升需求，若順利出貨，營收將追平去年同期 10.82 億元。

亞泰影像目前產能利用率 100%，首季營收 7.93 億元，年減 0.88%，毛利率為 15.23%，季增 0.72 個百分點，年增 2.65 個百分點，首季稅後純益 8914 萬元，創同期新高，季增 63.94%，年增 60.69%，每股純益為 1.23 元，其中，來自匯兌收益挹注達 1800 萬元。

亞泰影像目前產能分布在深圳及緬甸，策略上積極提高緬甸廠 CIS 模組產能，產能規模已達每月 110 萬套，目首季中國深圳及緬甸兩廠出貨比重 43% 比 57% ，未來產能目標兩地各占一半，整體產出量將再提升。

亞泰影像總經理吳淑品指出，第 2 季疫情推升居家辦公、遠距教學對多功能事務機的需求，產能利用率維持 100%，若產品可順利出貨，營收將追平去年同期。

亞泰影像去年合併營收 38.08 億元，稅後純益 3.58 億元，年增 6%，獲利再創新高，每股純益 4.94 元；董事會決議，每股擬配發現金股利 3.3 元。