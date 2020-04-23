晉升「有殼族」最好時機！專家推薦新北這5站捷運宅

央行提出紓困房貸戶措施，自用住宅透過公股行庫貸款 1000 萬元以內，利率可再降息，讓一般自住房貸戶受惠，若貸款 1000 萬元、貸款成數七成推算，約可購買總價 1400 萬元的房子，專家推薦新北 5 站捷運站周圍物件，有機會早日晉升「有殼一族」。

根據實價登錄資料來看，統計新北市總價 1400 萬元以內的捷運站交易量前五名，以丹鳳站位居第一，幸福站第二，而南勢角站、泰山站則並列第三，景安站第四名。永慶房屋業管部資深經理謝志傑說明，新北市交易量前五名以新莊與中和各占兩名，堪稱新北熱門平價區域，且區內四站均以公寓、電梯大樓產品合計占了八成以上，而泰山站則因周邊住宅供給以電梯大樓產品居多，讓大樓交易占比高達 85%，「3 字頭」房價堪稱五站中最實惠。

謝志傑指出，觀察中和區的南勢角站與景安站，僅一站之差，但南勢角站房價相對親民，公寓與大樓產品房價「3 字頭」，加上周邊生活機能完整，採買便利，吸引自住首購族群進駐，讓南勢角交易量較景安站多。

雖然近期受到新冠肺炎疫情的影響，部分民眾減少搭乘大眾運輸工具，但捷運已是雙北市重要的交通骨幹，搭配密集的公車網絡，交通機能完善，周邊生活機能完備。目前房貸利率已來到歷史新低，且低利環境短期內不會改變，加上房貸成數仍高的狀況下，預算有限且有購屋需求的民眾，或許可以考慮熱門交易捷運站，有機會買到總價 1400 萬以內的低總價「捷運宅」，晉升「有殼一族」。

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