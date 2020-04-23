〈紐約匯市〉原油反彈 美元持續走強 英國通膨率萎靡 英鎊避險需求升溫

週三 (22 日) 美元延續前日漲幅，美元指數小幅上漲 0.13%，來到 100.502，即使美股週三大漲，且美國原油期貨從暴跌中恢復，美元避險需求仍不減，維持在兩週來高點 100.50。

美元指數 15 分線 (圖片: INVESTING)

受到 OPEC 可能進一步減產，以及美國儲油空間不如預期中嚴峻的消息提振，美國 WTI、布蘭特原油期貨價格於週三美股早盤時段，雙雙呈現止跌回升的態勢。

週三 6 月份交割的 WTI 期貨價格一度大幅反彈超過 30%；布蘭特原油從連兩天跌勢中恢復。

石油供給過剩以及原油倉儲空間吃緊的情況下，週一 (20 日) 國際油價史上第一回摔成負值，週三油價脫離負區間，美股與歐股穩定，多數貨幣交易區間相對狹窄。

Pepperstone 研究部主管 Chris Weston 表示，油價暴跌下，美元空頭肯定佔上風。他補充說，這種氣候下，投資人很難對美元下注。

此外，美國參議院於週二 (21 日) 通過 4840 億美元救助法案，目前已送交眾議院表決，預期最快於本週四批准，提振市場信心，該法案的資金將用於紓困小型企業、提供醫院補助及擴大檢測。

美國總統川普週三表示，美國各州正在逐步重新開放經濟，儘管衛生部門官員仍警告，過快放寬封鎖限制，恐引發第二波感染潮。

週三美元兌日圓大致持平，維持在 107.72 區間，日圓兌歐元匯率上漲約 0.4%。

隨著經濟活動恢復正常水平，荷蘭政府允許小學生從 5 月 11 日起，將可在「非全日」的基礎下獲准返校。歐洲市場獲得上行力道。

歐股週三高開，德國 DAX 指數上漲 1.1%，巴黎 CAC 40 指數上漲 0.5%，英國富時 100 指數上漲 0.9%。

受到油價暴跌影響，英國 3 月份通膨率下滑，英國消費者價格指數 (CPI)12 個月分通膨率降至 1.5%，低於 2020 年 2 月的 1.7%。新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續肆虐，消費者情緒低迷，尤其服飾業和鞋類價格跌幅較大。

英鎊兌美元指數 15 分線 (圖片: INVESTING)

通膨率下滑，反映出英鎊週三反彈，部分市場交易員回購前一天跌至兩週低點的英鎊，作為油價暴跌後逃的避風港。英鎊兌美元上漲 0.28%，至 1.2328 美元。

週三澳幣兌美元勁漲 0.66%，至 0.6321 美元，為應對疫情而實施的封城效應，導致民眾瘋買日用品，澳洲 3 月零售銷售創下歷來最大增幅，推漲澳幣。

澳洲統計局公布 3 月份零售銷售，經季節提整後，月度增長 8.2% 至 300 億澳幣，寫下歷來最大增幅，原因是封鎖措施實施前，民眾屯購衛生紙，然而澳洲 3 月咖啡廳、餐館、外賣等領域仍大幅下滑，顯示經濟仍面臨下行壓力。

澳洲國家銀行外匯分析師 Rodrigo Catril 表示：「我們對零售數據相當謹慎，因為其他地區也有恐慌性購買屯購的情況」，他預計 4 月零售數據將暴跌。

經歷大跌後，油價反彈幫助緩解與期貨正相關的貨幣的壓力，美元兌加拿大元匯率下跌 0.15%；俄羅斯盧布兌美元匯率脫離三週低點 77.53，週三挪威克朗依然疲軟，挪威克朗兌美元觸及近 4 週來新低點。

在明日登場的歐盟會議上，歐盟各國將討論歐元區金融援助。會議前夕，歐元處於波動區間。歐元兌美元匯率上漲 0.32%，至 1.0821 美元。

土耳其里拉很可能在週三晚些時候成為焦點，因為土耳其央行召開利率會議，市場普遍預期該行再次降息，這將是土耳其央行不到一年內的第八次降息，大多數經濟學家估計將降息 50 個基點，至 9.25%，

這顯示央行已準備讓里拉急劇下跌，以刺激國內信貸，緩解新冠肺炎爆發帶來的經濟影響。

截至週四 (23 日) 台灣時間 5:00 價格：

美元指數來到 100.502。+0.13%

歐元兌美元匯率來到 1 歐元兌換 1.0821 美元。+0.32%

英鎊兌美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.2328 美元。+0.28%

澳幣兌美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.6321 美元。+0.66%

美元兌加幣匯率來到 1 美元兌換 1.4158 加幣。-0.34%

美元兌日圓匯率來到 1 美元兌換 107.72 日圓。- 0.03%