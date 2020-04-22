美國加州證實2月初已有新冠肺炎死者 較先前認定更早幾週

美國加州聖塔克拉拉縣週二 (21 日) 宣布，今年 2-3 月時，有 3 位居民死於家中，並確診感染新冠肺炎 (COVID-19)，說明美國疫情的首例死亡案例較之前更早幾週。

縣衛生官員表示，驗屍官針對 3 名死於家中的病人，所進行的病毒檢測為陽性。其中 1 人在 2 月 6 日死亡，1 人死於 2 月 17 日，另一人死於 3 月 6 日。

美國最初的資料，首位死亡病例是 2 月 28 日在華盛頓州的 50 歲男子，聖塔克拉拉縣則在 3 月 9 日出現首名死亡案例，衛生部門當時並未找到感染源。

聖塔克拉拉縣位於舊金山南部矽谷所在地，人口約 192.8 萬。縣府新聞稿表示，這 3 名病例在家中死亡時，美國的檢測能力十分有限，並且只針對有疫區旅行史及出現特定症狀時檢測，因此未及早發現。

美國目前除了防疫之外，還將焦點置於何時回復經濟開放。川普上週發布逐步解除經濟活動限制的 3 階段指導原則，並希望一些州可在 5 月 1 日前就重啟經濟。

但與此同時，美國疾病管制暨預防中心 (CDC) 週二警告，表示美國的第二波新冠疫情可能發生在今年冬天，且將與流感季節重疊，導致疫情比第一波還嚴重。

CDC 主任 Robert Redfield 警告，屆時美國醫療系統將承受巨大壓力，雖然已經有更多的準備，但距離疫苗可部署可能還要 12-18 個月的時間。

隨著各州開始考慮逐步解除封鎖，Redfield 提醒，美國人應該持續保持社交距離，地方衛生機關也應加強檢測及追蹤受感染病例的接觸史。