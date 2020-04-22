川普：暫停發放綠卡60天 視情況決定是否延長

美國總統川普以保護美國人民就業為由，揚言頒布暫停移民入境美國的命令，但細節付之闕如，他週二 (21 日) 公布較為明確的實施時間，禁令為時 60 天，對象為申請「綠卡」取得永久居留權的移民，期滿後再評估是否調整或延長。

川普週二在白宮疫情簡報會上說，這道行政命令將豁免部分人士，60 天期滿之後會再評估是否繼續實施。他也說，申請暫時入境的移民將不受此命令影響。

川普週二重申此舉是為了保障美國人民就業機會，「美國人民若是因為外國湧入的移民，在疫情期間被裁員，是錯誤而且不公平的」。此命令仍在研擬中，預計在最快週三 (22 日) 簽署。

川普週一在推特發文表示他將簽署行政命令，暫停開放移民入境美國，但並未透露更多資訊，引發各界揣測。

他當天在推文中說，「為因應隱形敵人的攻擊，以及保障偉大美國公民工作，我將簽署一項行政命令，暫停移民進入美國！」

路透報導，一名資深官員週二透露，幾乎持有各種工作簽證的移民都會受到禁令影響，只有食品業供應鏈、醫療照護和醫學研究專家不在限制範圍。

至於關於其他工作簽證如 H1-B 的規定調整，川普則打算透過另一道行政命令加以規範。

川普證實，正考慮簽署另一道行政命令。官員說，把最複雜的部份另外處理，能讓川普盡快簽署這道命令。

彭博報導，根據川普草擬的行政命令，美方將要求持有 H1-B 簽證的勞工必須定期更新資料，證明自己在美國就業並未取代美國人民的工作。

批評者說，川普針對移民的最新政策意圖模糊焦點，藉機煽動排外情緒，分散輿論對白宮防疫處理的注意力。

美國在 2019 財政年度 (始於 2018 年 10 月 1 日) 發出約 46.2 萬張綠卡，持有者可獲合法的永久居留權，並有機會申請入籍為美國公民。