IC Insights：2020年全球晶片出貨量恐續跌 創下首次連2年下滑

據《IC Insights》預測，繼全球晶片出貨量在 2019 年衰退 6%，今年的全球晶片出貨量恐將持續衰退，並創下首次連續 2 年全球晶片出貨量下跌的情況。

報告中顯示，從 2013 年到 2018 年，IC 單位出貨量處在可觀的成長軌道上，2013 年成長 8%，2014 年成長 9%，2015 年成長 5%，2016 年成長 7%，2017 年成長為 15%，幾乎翻了一倍，而 2018 年的成長率為 10%。與 2017 年和 2018 年的兩位數成長率相比，2019 年是 IC 產業歷史上第五次出現的單位出貨量下跌。

IC 出貨量 (圖片：IC Insights)

在 2019 年之前，IC 單元出貨量下跌是在 1985 年、2001 年、2009 年和 2012 年。在 IC 單元出貨量下跌的其中兩個年度 (1985 年和 2001 年) 之前，曾經出現大幅度的成長，主要受到庫存增加所推動，1984 年的 IC 單位出貨量成長率為 50%，2000 年則是 27%，而 2009 年因全球經濟衰退對電子系統銷售帶來負面衝擊，IC 出貨量下跌之前，2008 年的 IC 單位出貨量也成長了 2%，並且沒有過多的庫存需要清算。

此外，在全球晶片出貨量衰退的年度後的隔年，出貨量也都恢復了成長，舉例來說，1986 年出貨量成長了 18%，2002 年成長 15%，2010 年成長 29%，2013 年出貨量也成長了 8%。

IC Insights 預期，在 2019 年全球晶片出貨量衰退 6% 後，2020 年因新冠肺炎疫情對需求的衝擊影響， 全球 IC 總出貨量將下跌 3%，將是自開始記錄出貨量以來，首度連續 2 年出貨量下滑。