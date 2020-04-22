力成樂看今年展望 外資上調目標價

封測廠力成 (6239-TW) 法說會釋正面展望，看好下半年客戶需求強勁，外資普遍預期，力成第 2 季營收可望季增 5%，全年營收成長 15%，EPS 將超過 9 元，維持買進評等，其中 2 家外資上調目標價，最高調到 120 元。

雖然力成第 1 季營收優於過往淡季水準，基期較高，但歐系外資看好，力成第 2 季受惠客戶伺服器記憶體與邏輯需求強勁，居家工作趨勢驅動的 PC 與網路需求，及遊戲新機上市，抵銷消費性電子產品與手機的疲弱需求，估營收可望季增 5%。

即便受肺炎疫情影響，下半年存在營運風險，但外資預期，力成第 3 季營收將持平第 2 季，第 4 季則估將季減 7-9%，全年營收將成長 15%，EPS 上調至 9 元，維持買進評等，目標價由 115 元上調至 120 元。

亞系外資則指出，力成第 2 季標準型 DRAM 產能持續滿載，資料中心與筆電應用對 Flash 需求動能強，SiP / 模組業務同樣受惠伺服器及筆電對 SSD 的需求強勁，邏輯業務維持良好動能，預期第 2 季營運將持續成長。

亞系外資預估，力成第 2 季營收可望季增 5%，毛利率將攀升至 20.3%，全年營收估成長 16%，全年毛利率也將達到 20.3%，回到 2018 年水準，維持買進評等及目標價 129 元。

美系外資指出，由於 OEM 廠與超大規模公有雲供應商上半年已建立庫存，第 3 季記憶體 ASP 可能走軟，但隨著第 4 季智慧型手機需求可望復甦，記憶體價格走疲的趨勢可能反轉。

另一方面，美系外資認為，亞馬遜、Google、阿里巴巴與微軟等巨擘，需要更多記憶體以因應強勁的雲端需求成長，加上記憶體廠近來相繼縮減資本支出，均可望避免記憶體價格反轉向下，看好在供給吃緊、價格持穩下，記憶體產業景氣將維持上升循環。

美系外資並看好，力成新增的伺服器 DRAM 與企業用 SSD 封測產能，將從今年起至 2022 年，帶來強勁的營收與獲利成長動能，維持買進評等，目標價則由 100 元上調至 118 元。