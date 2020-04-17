擴表再擴表！Fed上週資產負債表再飆新高至近6.5兆美元

為了對抗新冠肺炎 (COVID-19) 帶來的經濟衝擊，美國聯準會 (Fed) 持續採行無限量 QE 政策，將本週資產負債表規模再推向歷史新高。

截至本週三 (16 日)，Fed 資產負債表再增加近 3000 億美元，總計規模達 6.42 兆美元，相當於疫情危機爆發前美國經濟規模的 30%，隨著疫情持續打擊經濟，市場預期數據有望在未來幾週持續突破新高。

Fed 資產負債表近 5 週來暴增 2.06 兆美元 (圖：Wolf Street)

根據報告，隨著 Fed 持續買入公債、抵押擔保證券和其他標的，其持有的抵抵押擔保證券總額自 1.46 兆美元提升至 1.57 兆美元，公債持有量也自 3.63 兆美元增至 3.79 兆美元，Fed 偕海外央行進行的換匯交易 (swap line) 總額則自一週前的 3581 億美元增加到 3783 億美元。

(圖：Wolf Street)

自不同工具機制來看，Fed 貼現窗口信貸餘額自一週前的 434.5 億美元下滑至 363 億美元，Fed 一級交易商信貸機制 (primary dealer credit facility) 的貸款自上週的 330 億美元微升至 334 億美元，貨幣市場共同基金流動性機制 (MMLF) 的使用量自上週的 532 億美元下滑至 507 億美元。

另外，資產負債表報告也展示商業票據融資便利機制 (CPFF II LLC) 首度使用的情形，該項機制是由美國財政部入股支持所設立，本週二 (15 日) 起開始運作。截至當日，Fed 透過新機制持有的資產總額為 9.74 億美元。

紐約 Fed 總裁 John Williams 週五 (18 日) 表示，Fed 仍在持續購買資產，但現在已經能夠削減購買規模。

John Williams 說道：「在 Fed 的干預下，美國核心的公債市場已顯示恢復跡象，我們現在已經能夠看到一個運作更加穩定的金融市場，這有助於幫助所有市場走向復原。」

德意志銀行預計，Fed 資產負債表佔 GDP 比例有望在今年底上升至 39%，持有的可流通公債佔 GDP 比例將上升至 25%。