投資人消化油價及財報利空 美股期貨小幅上漲

在油價暴跌帶來美股連兩日下挫之後，週三 (22 日) 亞洲早盤，利空消息似已漸漸淡化，幫助期貨電子盤上漲。

截至台北時間 9:12，道瓊期貨電子盤上漲 0.14%，標普 500 指數及那斯達克 100 期貨漲幅均在 0.2% 左右。

週一的石油市場崩盤，拖累了股市及投資人情緒，美股 3 大期指均下殺，道瓊指數跌 632 點或 2.7%，標普 500 指數挫 3.1%，那斯達克指數損失 3.5%，3 大指數均寫下 4 月 1 日以來最糟的一天。

帶動這波下跌的主因是油價。Leuthold Group 首席投資策略師 Jim Paulsen 表示，投資人本週意識到，儘管危機可能很快會好轉，但經濟關閉的負面影響，正以驚人的速度放大。隨著石油持續供應，但需求不足，能源價格還在下挫。

週一爆負油價的美國西德州原油 (WTI)5 月合約到期，但市場依舊不振，6 月合約下跌 43.34%，至每桶 11.57 美元。

除油價之外，投資人也消化了本週的財報利空。週二可口可樂表示，由於疫情影響，全球銷量大減 25%，這也使可口可樂股價下挫 2.5%。

政策面則有利多消息，參議院共和黨人和民主黨人在週二晚間通過 4840 億美元防疫救助計畫，將紓困小型企業、提供醫院補助、以及擴大檢測的資金，眾議院最早可能在週四批准這項法案，此舉也有助提升投資人信心。

Chipotle 和 Netflix 週二盤後發布了第一季財報。 Netflix 看到了巨大的訂戶增長，超出了自身的預期，上個月增加了 1600 萬訂戶。Chipotle 網路下單取貨訂單增加，線上銷售激增了 80% 以上。