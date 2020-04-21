〈房屋稅開徵〉地方政府實踐降稅支票 今年稅收792.8億元近乎零成長

房屋稅將在 5 月 1 日開徵，據財政部統計，今年開徵件數共 891.2 萬戶、稅額 792.84 億元，稅額與去年相比幾乎持平，主要是地方政府為實踐競選支票調降房屋稅所致。

六都中開徵稅額占全國比重高達 8 成，以件數來說，新北市件數增加 2.65 萬戶、增幅 1.55%；稅額則以台北市成長居冠，年增 7.93 億元、增幅 5.44%。

今年開徵的房屋稅所屬期間是從去年 7 月 1 日到今年 6 月 30 日，開徵件數 891.2 萬件，較去年同期 879.45 萬件年增 1.34%，稅額部分受台南市、新竹縣市調降房屋稅影響，今年開徵稅額約 792.84 億元，較去年僅小幅增加 0.79 億元。

觀察六都房屋稅收表現，開徵件數以新北市 173 萬件居冠，占比 26.53%；台中市與高雄市分別以 110 萬件、104 萬件分居第二、第三；稅額部分，則以台北市最多，稅額約 153 萬、占比約 24.7%、新北市稅額約 128 萬、占比約 20.59%，高雄市稅額約 101 萬、占比 16.3%。

財政部表示，今年房屋稅主要仍以自用住宅為大宗，開徵件數約 695.25 萬件、占比約 78.01%，開徵稅額共 305.01 億元、比重約 38.47%；非自住件數約 71.8 萬件、稅額約 73.43 億元，比重分別僅 8%、9%。

另外，人民團體、營業用、私人醫院、診所與自由業等非自用住宅開徵件數合計約 124.15 萬件、稅額約 414 億元，比重分別為 14%、52%。

財政部官員說，根據房屋稅條例第 5 條規定，自住者房屋稅率仍維持 1.2%，非自住的房屋稅率約 1.5%~3.6%，地方政府可根據所有人持有房屋戶數訂定差別稅率，而私人醫院、診所、自由職業等房屋稅率約 3%~5%。