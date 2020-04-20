〈財委會質詢〉疫情紓困恐衝擊稅收 財長：謹慎看待今年稅收

受新冠肺炎疫情影響，政府接連祭出紓困、減稅等措施，儘管今年第 1 季稅收仍較去年同期增加 1 成，但財政部長蘇建榮認為，過去 SARS、金融海嘯時期，在沒減稅情況下，稅收就短徵逾千億元以上，這次疫情對今年稅收影響仍是未知數，必須審慎以對。

財政部今 (20) 日受邀前往立法院財委會，針對「新冠肺炎後對我經貿環境的影響與展望」進行專題報告並列席備詢。國民黨立委緊抓發現金紓困鍥而不捨的追問，表示，今年首季稅收仍有 1 成的年增幅，政府為何不能發現金紓困？

蘇建榮答詢時說明，第 1 季稅收持續成長原因有很多，包括年終獎金扣繳、台積電按季發放股利、台股成交量增加，以及新車掛牌數成長等，帶動相關稅收增加，進而拉高第 1 季整體稅收表現。

蘇建榮進一步指出，受疫情影響，加上政府因應紓困而祭出減數、延後或分期繳稅等措施，第 2 季與第 3 季稅收狀況仍是未知數；回顧 SARS 與金融海嘯時期，在沒有減稅措施下就有稅收短徵的問題，其中 SARS 短徵 1200 億元、金融海嘯短徵更高達 2500 億元。

對於今年稅收展望，蘇建榮指出，目前看來疫情在第 2 季仍會存在，因此對於稅收表現會謹慎看待，但所幸近年來我國稅收情況佳、財政也相對穩健，因此有較充裕的空間因應疫情衝擊。