英國或「重新考慮」中英關係 強生的華為5G計畫恐生變？

英國政府官員表示，由於英國執政的保守黨內部對華為的反對日益加劇，這使得英國首相強生 (Boris Johnson) 本來打算在英國 5G 網路佈建上使用華為設備，可能將面臨失敗。

英國政府曾希望在國會就華為參與 5G 基礎設施投票之前，先與保守黨內部反對派達成共識，不過據兩位熟悉政府想法的知情人士表示，如今保守黨議員的立場變得強硬，這導致華為參與英國 5G 建設的立法想要獲得國會首肯已變得相當困難，甚至沒有可能。

英國前首相卡梅隆 (David Cameron) 和中國國家主席習近平曾在 2015 年時表示，要開啟中英關係的「黃金時代」，但中國對新冠疫情的應對方式，在英國保守黨議員中已引發「重新思考」二國關係的想法。

英國外交大臣拉布 (Dominic Raab) 甚至在週四 (16 日) 亦表示，疫情結束後，英國與中國的關係已無法再「一如往常」了。

此前 1 月份時強生政府決定讓華為有限參與部分英國的 5G 網路和光纖建設，但是限制華為的市場占有率，並限制華為參與能接觸和控制敏感資訊的核心網路，但經過拉布的表態之後，華為又再度成為關注焦點，有英國政界觀察人士認為，華為參與英國 5G 的可能性，已經越來越小。