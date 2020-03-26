不懼疫情衝擊 華為今年研發預算升破200億美元

華為創辦人任正非在接受美媒專訪時指出，華為今年計劃將研發預算增加 58 億美元，達 208 億美元，並不會受到肺炎疫情影響而停下腳步。這是今年春節以來任正非首度接受媒體專訪。

任正非表示，武漢肺炎疫情發展至今，華為大部分員工已恢復工作，他認為公司有機會實現調整後的財測目標。去年，華為預估全年營收達人民幣 8500 億元，年增率 18%。

任正非透露，華為 2019 年 10 月份的營收成長幅度已經下滑到 17%，並估計 2020 年成長只能保持在約 10%。不過，他預期華為將在 2021 年重返高成長之路。他進一步指出，對華為 2020 年營運並不太擔心，並認為 2020 年華為是還會有一定的發展規模。

(圖片: AFP)

任正非指稱有逾 20000 名科學家、專家和工程師在春節期間加班，華為正急著開發新技術。

任正非表示，華為在全球各地的維修服務人員正一直在努力確保通訊不中斷。隨著肺炎疫情的蔓延，全球需要，甚至更多的網路服務。

儘管歐洲市場受到肺炎疫情的嚴重衝擊，但任正非預計，由於人們需要網路服務，因此歐洲對網路設備的需求仍將保持強勁。

此外，華為宣布，華為開發者大會將在 2020 年 3 月 27 日至 28 日召開，旗下鯤鵬與昇騰兩大產品為核心焦點。這次開發者大會的與會嘉賓將涵蓋全球的開源、ICT 產業專家，會議將分兩天，第一天重點在鯤鵬，第二天則聚焦昇騰。