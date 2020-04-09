搭載四曲面螢幕 下一代三星Galaxy S系列新機長這樣？

華為週三 (8 日) 於發布會上推出 P40 系列旗艦機，其中 P40 Pro 採用特殊的 OLEC 四曲面螢幕設計，外媒預期，三星 (Samsung) 下一代新機將採用類似設計，故聯手設計團隊根據四曲面螢幕設計進行構想，為三星 Galaxy S 系列新機描繪出可能樣貌。

國外設計團隊 Concept Creator 近期和荷蘭科技媒體 LetsGoDigital 合作，根據釋出的專利圖共同發想三星 Galaxy S 下一代新機外觀。

目前市面上手機主要兩側採用弧形邊框，構想圖中的手機僅保留四個邊角的金屬外框，正面四邊皆採弧形邊框，與市面上多數手機不同的地方在於，機身正面並無前置鏡頭，機身背面則採用 Galaxy S20 Ultra 的後置鏡頭，機身整體外型酷似華為的 P40 Pro。

(圖：LetsGoDigital)

LetsGoDigital 猜測，前置鏡頭可能採用開孔式設計，或是裝置於螢幕下方，類似屏下指紋辨識技術技術。

LetsGoDigital 發現三星早在 2019 年 7 月就向中國國家知識產權局 (CNIPA) 申請四曲面螢幕設計專利，並在今年 3 月向世界知識產權組織 (WIPO) 提出申請，該項專利被列入 WIPO 的全球外觀設計數據庫。

根據釋出的專利設計圖，三星的四曲面螢幕以原始螢幕設計為基礎，讓上下螢幕邊緣透過曲面設計向外延伸，僅保留螢幕的四個角來維持一定程度的防撞功能，達成無邊框視覺效果。