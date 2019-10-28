小米將發表1.08億畫素新機CC9 Pro 台廠可望受惠

小米今 (28) 日宣布，將於 11 月 8 日發表一系列新品，包括新機 CC9 Pro、小米手錶及小米電視 5 等，其中 CC9 Pro 為小米第 2 款搭載 1 億畫素相機，市場預期，小米新機上市後，台供應鏈包括鴻海 (2317-TW) 旗下富智康，組裝代工廠英業達 (2356-TW)、面板廠友達 (2409-TW)、晶片廠聯發科 (2454-TW) 等營運可望增溫。

從官方發布的圖片來看，外界估，CC9 Pro 內建將搭載 1.08 億畫素感光元件、五鏡頭主相機、長焦鏡頭、兩組雙 LED 閃光燈，並可能搭載 6.4 吋 FHD + 解析度 AMOLED 水滴螢幕、高通 S730G 處理器、6GB RAM、128GB ROM、4000mAh 電池容量，且可能將支援無線充電。

小米今年 9 月發布首款搭載 1.08 億畫素的 Mi Mix Alpha，售價人民幣 19999 元 (約台幣 86000 元)，而即將亮相的 CC9 Pro，外界預期將是較為親民的中高階機種，也將以其他名稱推出國際版來銷售。

穿戴式產品方面，繼小米手環後，即將推出首支小米手錶，從宣傳圖來看，錶面可能採方正設計，錶身右側有實體轉軸，功能則推測有 GPS、儲存空間、eSIM 等。