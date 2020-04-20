〈氣立展望〉口罩機、呼吸器等設備組件需求擠爆產能 Q2業績不看淡

新冠肺炎疫情全球大擴散，抗疫用呼吸器、口罩生產設備需求夯，台灣氣立 (4555-TW) 包括旋轉氣缸、自動抓夾等口罩機自動化元件訂單迅速拉升，加上呼吸機過濾器訂單也強勁湧入，第 2 季業績不看淡。

疫情全球大擴散，各國將口罩、呼吸器列為重要戰略物資，造成口罩生產設備需求大增，氣立目前已掌握旋轉氣缸、自動抓夾等口罩機自動化元件訂單，加上呼吸機過濾器訂單也湧入，3 月營收 1.46 億元，創 1 年半來新高，月增 1.36 倍，年增 5.39%。

氣立現階段 4 月接單已滿，目前訂單能見度已達 5 月底，今年第 2 季營收看旺，依照目前氣立出貨排程來看，4 月營收將超越 3 月 1.4 億元，法人估可達 1.5 億元以上，同時就 4 月出貨結構來看，旋轉氣缸、自動抓夾等口罩機自動化元件、呼吸機過濾器營收占比，也達 25%。

旋轉氣缸、自動抓夾等口罩機自動化元件、呼吸機過濾器這些重要組件，毛利率也大幅超過 2019 年 32.61 的平均水準。

氣立 2020 年首季營收為 2.92 億元，年減 14%；除旋轉氣缸、自動抓夾等口罩機自動化元件、呼吸機過濾器組件需求大幅提升，4 月也進入 PCB、機殼、EMS 廠客戶端採購旺季，營收看旺；氣立也認為，所處的設備業景氣谷底已過，今年將可回升。

今年 5G 通訊起飛，帶動生產製程、材料變動，有利 EMS 廠對氣動元件採購金額增加，加上口罩、呼吸器需求帶動，浙江平湖邦燁廠今年將加入量產，產能擴充 3 倍，可消化新進訂單。

氣立浙江平湖邦燁廠產能全開後，可以貢獻年產值約人民幣 2.2 億元 (約新台幣 9.5 億元)；氣立去年投資設立浙江平湖邦燁廠，資本支出約 4.3 億元，今年規劃約 1.6 億元。