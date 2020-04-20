全球傳動Q2營收可望雙增 全年仍將優去年

傳動元件廠全球傳動 (4540-TW) 在農曆春節假期復工後，受惠中國自動化設備、5G 基地台等需求挹注，3 月營收創近 16 個月新高，第 1 季也寫近 3 季高點。全球傳動表示，客戶需求持穩下，第 2 季營運可望優於首季與去年同期，營運將走出谷底，全年也仍可望優於去年。

農曆春節前，全球傳動中國經銷商客戶下單要求 2、3 月出貨的產品，就較往常多，春節後客戶也通知正常出貨，加上中國 5G 基地台相關設備商、自動化設備商需求回溫下，帶動今年首季營收逐月上揚。

全球傳動表示，受惠中國自動化設備、5G 基地台等需求持穩，加上急單持續挹注，4 月出貨將優於 3 月，整體第 2 季營運也將優於第 1 季及去年同期，若撇開疫情因素，營運已順利揮別谷底。

全球傳動原先預期，今年在景氣反轉向上，加上產業轉赴東南亞、中南美洲設廠需求帶動下，營收可望年增 3 成，不過，受到疫情影響，加上歐美地區許多國家仍處封城狀態，影響消費力道。

全球傳動認為，若歐美疫情能在第 2 季受到控制，需求可能遞延至下半年，對全年營收目標不會有太大影響；但若疫情拖至第 3 季或下半年，雖然今年營收仍會優於去年，但成長幅度恐恐不如預期，目前仍得密切觀望歐美地區疫情發展。

全球傳動 3 月營收達 2.51 億元，月增 27%，年增 37.6%，創近 16 個月新高；第 1 季營收 5.44 億元，季增 1.68%，年增 8.1%，也寫近 3 季高點。

全球傳動為維護公司信用及股東權益，從今日起至 6 月 16 日間，自集中交易市場買回庫藏股，預計買回約 5000 張自家股票，買回區間價格為 36 至 66 元。