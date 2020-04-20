國泰世華一年發電逾12萬度！太陽能分行再添生力軍

緣起於 1970 年代的世界地球日 (4/22)，今年將邁入第五十個年頭，為迎接世界地球日，國泰金 (2882-TW) 旗下國泰世華銀行太陽能分行一年發電超過 12 萬度，國泰世華銀行今 (20) 日宣布，屏東分行再加入太陽能發電行列，「綠色營運」再下一城。

地球日網絡（Earth Day Network, EDN）以「氣候行動」為主軸，號召大眾展開立即性的氣候作為；同時，今年也是巴黎氣候協議正式生效的第一年。

國泰世華銀行推動綠色營運不間斷，結合綠色投資全新思維，早在 2013 年便首開銀行業先例，在高雄打造出全台首間太陽能分行，此後陸續於台南、台北等地開闢太陽能分行。

國泰世華屏東分行於去 (2019) 年底正式掛表加入太陽能發電，該分行除電力自發自用，更著手申請有著綠電身分證之稱「再生能源憑證」，預估啟用後的一年內將可取得 36 張。

據統計，國泰世華四間太陽能分行每年可發電逾 12 萬度，相當於新台幣 43 萬元，寫下亮眼紀錄，更宣示國泰世華銀行與 Google、台積電等國際企業同步推動綠電的決心。

國泰世華銀行總務暨職安部協理林治邦表示，太陽能分行建置成本並不低，預估需 9 至 10 年才能回收，但發展綠電、推動永續經濟是國泰世華身為企業公民應負的責任，屏東分行即是展現決心的表現。

發展綠電的同時，國泰世華銀行亦積極透過實質行動，要讓環保行動更有感，儘管受疫情影響，每年此時登場、吸引萬人參與的 Nat Geo Run 世界地球日路跑活動已宣布延期，但由國泰世華銀行獨家贊助的國家地理頻道 (National Geographic Channel)「地球降溫特輯」仍如期自 4 月 6 日起每周一開播，一共 4 集透過鏡頭一睹氣候變遷對於北極熊所帶來的巨大威脅，引發民眾廣大迴響，國泰世華也已連續三年贊助國家地理頻道世界地球日系列活動。

國泰世華 2017 年起也連年於夏季用電期間舉辦節電競賽，全台分行累計節約電費逾新台幣 460 萬元，去年更進一步將部分節約電費捐出，為專門服務心智障礙者的第一社會福利基金會安裝全新 LED 燈具，使節能的效益延伸至社福團體，促動社會友善循環。

除了落實綠色營運外，國泰世華也是台灣首家遵循赤道原則、以及首家宣示自願遵循聯合國責任銀行原則的銀行，一路以來落實綠色融資，並以實務經驗扶持台灣綠能及整體產業發展，累計至 2019 年底，國泰世華已核貸超過 2000 座太陽能電站、年減二氧化碳排放量約 30.3 萬公噸，相當於 779 座大安森林公園吸碳量。

今年適逢世界地球日 50 周年，國泰世華銀行已加入由台灣環境資訊協會所發起的「綠色生活 21 天倡議活動」，並參與 Earth Hour 關燈日活動，與世界一同關燈。

