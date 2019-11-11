不可不知全球「綠色金融」風潮 投資與消費都將掀綠色革命！

「綠色金融」自從 2015 年的巴黎協定後開始在國際間受到重視，國外綠色金融發展相對快速，為順應綠色金融的國際發展趨勢，並配合我國非核家園、能源轉型、環境減排等重大政策，我國政府 2017 年底也啟動「綠色金融行動方案」，開啟綠色金融元年，經過兩年的推動，已初具成效，金管會已定調未來將聚焦綠色投資、綠色消費與生活，就讓《鉅亨網》帶著你認識國內外的「綠色金融」發展。

全球氣候暖化 巴黎協議帶動綠色金融崛起

要談綠色金融前，就要先看到氣候變遷、全球暖化及溫室氣體排放等議題，近年來受到國際社會高度關注，早在 1997 年於京都簽訂的「京都議定書」（ Kyoto Protcol ），此議定書是主要排放國家相互締約，針對二氧化碳等 6 種溫室氣體須各自達成減少 5% 以上排放水準，但因排放大國包括美、中等國並未同意執行京都議定書，加上其他參與國執行成果亦不如預期，致使京都議定書最終並未達標。

2015 年底，聯合國氣候變遷綱要公約第 21 次締約方會議 (COP21) 達成了本世紀人類生活最重要的里程碑，195 個締約國破天荒一致接受「巴黎協議」(Paris Agreement)，達成共識要把全球平均溫度上升幅度控制在工業化前的 2°C 以下，並努力追求全球平均溫升低於 1.5°C。

正因為京都議定書將於明 (2020) 年失效，「巴黎協議」（ Paris Agreement ）被視為承接 2020 年京都議定書失效後，下一世代具約束力的國際溫室氣體減量協定，其生效門檻與京都議定書相同，值得注意的是，中國大陸、美國等兩個溫室氣體排放大國終於有別於不加入「京都議定書」，不再迴避全數加入「巴黎協議」，不過，美國總統川普今 (2019) 年 11 月宣布確定退出巴黎協議，將是近幾年國際間這麼努力推動節能減碳的一大挑戰與重傷害，後續將掀起怎樣的衝擊值得關注。

而為了增加全球溫室氣體減量的著力點，「綠色金融」從巴黎協議後開始崛起，綠色金融泛指支持環境永續發展議題相關的投資及貸放等行為，國際間綠色金融已發展多年，且已建立包括將融資對象的環境和社會風險納入授信考量，此稱為「赤道原則」，藉此提供機構投資人將環境、社會及公司治理（ESG）議題融入投資決策中的責任投資原則。

綠色金融國外篇 未來趨勢：ESG + SDG = 交易表現

國外發展綠色金融走得相對快速，金流的影響力可初略分為放貸、投資兩大面向。以放貸為例，赤道原則是一套環境與社會風險管理工具和行業基準，以判斷、評估和管理大型專案融資中的環境與社會風險；而社會責任投資，則是指在評估投資對象時，不只投資一家會賺錢的企業，而是考量環境、社會、公司治理等面向，以企業社會責任做為投資標的篩選原則。

包括 ING 銀行、法國巴黎銀行和西班牙外換銀行在內的早期先行者，目前持續開拓新的局面，例如，ING 訂定投資組合中有 15% 須為「負責任的融資」，且 2022 年要將此比例翻倍成長。

法國巴黎銀行也確立了 ESG(環境、社會和公司治理:) 和 SDG(全球永續發展目標，Sustainable Development Goals) 業績相關的利率是銀行業的發展趨勢。

根據 BNEF 的公開數據，全球與永續相關的貸款金額已達 364 億美元，而綠色債券的發行量在 2018 年達到了 1820 億美元。

為何銀行願意提供較低的利息給永續領頭者呢？銀行業者表示，從統計數據發現，專注永續或 ESG 議題的企業，獲利表現優於一般企業，代表其擁有較低信用風險，因此，企業關注永續表現可作為一種創新及優良管理的核貸評量指標。

綠色金融國內篇 我國政策三路並進力挺

而我國近年也積極與國際市場接軌，金管會主委顧立雄就公開表示，巴黎協定簽署後，各國政府紛紛推出相關政策，引導社會資源朝向環境保護的領域匯聚，期望能達到經濟發展與環境永續共榮的願景；台灣身為地球村的一員，同樣也重視環保、綠能和節能減碳等永續發展的議題。

為促進我國能源安全、環境永續並發展綠色經濟，政府已將綠能科技列為「5+2 產業創新計畫」之一，積極推動「綠能科技產業推動方案」。根據該方案，2025 年再生能源發電占比將達 20%，其中預計風電累計設置容量達 4.2GW(10 億瓦)，其中包括陸域 1.2GW、離岸 3GW，以及太陽光電累計設置容量達 20GW(包括地面型系統 17GW、屋頂型系統 3GW)。

依據經濟部能源局估計，為達到前述目標，太陽光電需要新台幣 1.2 兆元資金投入，離岸風電則需新台幣 6100 億元資金投入。

正因為衍生高達新台幣 1.8 兆元的融資需求，金管會三路並進，包括：「鼓勵綠色融資、引導保險業資金投資綠能產業、促進綠色金融商品多元化」等，協助金融業掌握綠色金融商機。

據金管會最新統計，截至今年 6 月底止，銀行對綠能科技產業放款餘額超過 1.1 兆元。

另外，截至 10 月底，金管會已核准保險業資金投資 9 家再生能源電廠，金額約 140 億元。其中，有 2 家壽險公司投資風力發電廠，金額約 42 億元。

而綠色債券部分，截至今年 10 月底止，已發行 32 檔，合計規模達 738 億元，較去年底的 23 檔 (539 億元)，新增 9 檔 (199 億元)，金管會更訂出綠色債券今年底規模要衝刺到千億元的目標。

目前已有 7 檔綠色相關主題之投信基金，例如水資源基金、抗暖化基金及綠能趨勢基金等，截至 9 月底，規模約 125 億元，主要投資於海外綠色產業公司的股票。

金管會表示，未來將持續藉由授信面、投 (籌) 資面及保險面推動綠色金融發展，如鼓勵銀行簽署赤道原則，鼓勵金融機構發展綠色消費金融商品或服務，如綠色信用卡、綠色消費貸款業務，促進綠色金融商品更多元化發展。

國銀紛紛搶食大餅 掀起金融界綠色革命

正因為政府的積極推動，近幾年台灣許多金融業也已開始採用負面表列的方式（黑名單），排除提供資金予對環境與社會可能產生不利影響的產業，多家銀行也簽署了赤道原則，進一步將赤道原則精神納入整體企金業務，並且提供許多綠色經濟服務。

以成為赤道銀行作為基準來看，目前我國國銀簽署赤道原則的共有 4 家，包括：國泰世華銀行、玉山銀行、台北富邦銀行、中國信託銀行，而永豐銀行也完成導入赤道原則的評估，將簽署赤道原則列入規劃。

就來看看這些金融機構如何將金融業務落實到綠色金融，掀起所謂金融業的「綠色革命」。

☆國泰世華銀行

國泰世華銀行 2015 年 3 月經董事會決議，簽署國際環境融資自律規範─赤道原則，正式導入赤道原則的貸放管理機制，成為台灣首家赤道銀行。

赤道原則之前，國泰世華長期深耕綠能產業，2011 年起就開始承作太陽能產業融資，為臺灣最早投入太陽能電站融資的先驅銀行，更積極網羅國際人才，成立國內金融業首個專案融資團隊。2016 年行政院推動新能源政策，以風力發電及太陽光電為最關鍵發展項目，大力推動綠能產業發展，衍生大規模資金需求，國泰世華即以專業實務經驗扮演臺灣能源轉型的重要推手，累計至 2019 年 6 月底，核貸超過 2000 座電站、電廠裝置容量達 513MW，年減二氧化碳排放量約 34 萬公噸，相當於 870 座大安森林公園吸碳量，成績斐然。

除了太陽能電站外，國泰世華亦於 2016 年 5 月主辦我國首宗離岸風力兩座示範風機聯貸案件，近年來陸續主導多宗風電專案融資案。

2019 年 5 月，主辦並擔任允能風力發電公司 80 座風機聯貸案的議約銀行、開狀行、擔保品管理銀行、境外額度管理銀行及保證額度管理銀行，此案為亞太地區目前規模最大之離岸風場；2019 年 6 月，再度與台灣銀行及法國東方匯理銀行共同主辦由全球離岸風電最大開發商沃旭能源發起的 5 年期、新台幣 250 億元循環信用額度，亦為臺灣銀行界首次承作綠色循環信用額度。

☆玉山銀行

玉山銀行長期投入企業社會責任，在環境保護領域訂立明確目標及具體作法。在營運管理方面，玉山所有新發行的全系列信用卡，都榮獲行政院環保署頒發「碳標籤」認證，以及 SGS 頒發「PAS 2060:2014」碳中和國際標準證書，成為台灣首家信用卡全產品通過國家級與國際級雙重認證的「零碳信用卡」。

此外，玉山從 2013 年率金融業之先取得 ISO14001 及 ISO50001 國際認證，陸續導入 ISO14064 及 ISO14046 並為金融業第 1 家完成 100% 營業據點盤查。並且於 2015 年 12 月 28 日正式簽署赤道原則。

在綠色金融方面，玉山台外幣綠色債券發行規模居市場第一，並且為了響應節能減碳，改善空氣污染，承諾將不再新承作燃煤火力電廠專案融資，既有案件屆期後也不再續約。

在生態保護方面，玉山推出國內首張兼具保育與環境共生概念的公益信用卡－「玉山台灣黑熊認同卡」，捐助動物保育基金並舉辦多場生態保育講座，建立民眾對於保育議題及保育行為的認知，一同守護台灣特有的瀕危物種。

☆台北富邦銀行、富邦人壽

台北富邦銀行於 2015 年 7 月時擬定申請加入赤道原則協會的方向，後於 2017 年 12 月正式成為赤道原則協會會員銀行。

截至今年 6 月底，北富銀對再生能源貸款 (風電及太陽能) 達新台幣 70 億元，綠能科技與綠能相關產業授信更達新台幣 962 億元，對綠建築相關授信也有新台幣 118 億元。

且北富銀今年 3/28、9/25 統籌主辦中國光大綠色環保港幣 10 億元聯貸案，資金用途為支應中國光大綠色環保經營綠色專案所需，為亞太區第一筆由台資銀行主導獲得第三方認證的綠色貸款聯貸案。本案勇奪國際財經媒體《亞洲銀行及財經（Asian Banking & Finance）》雜誌 2019「年度綠色金融案（Green Deal of the Year）」殊榮，此為台灣金融機構首度獲獎。

北富銀指出，中國光大綠色環保主要結合環保及新能源，透過農、林業廢棄物等生物質原材料或農村生活垃圾等廢料再利用發電，2018 年全年上網電量超過 25 億度，同時亦處理超過 316 萬噸的生物質原材料以及超過 88 萬噸的生活垃圾，對於減少全球碳排放、森林樹木砍伐及保護生態系統有相當正面的影響。

北富銀、富邦證 10/3 進一步攜手主辦承銷日月光 3 億美元綠色國際債券，此次發行綠色債券的綠色投資計畫範圍，主要針對再生能源及能源科技發展、能源使用效率提昇及能源節約、溫室氣體減量、廢棄物回收處理或再利用、水資源節約、潔淨或回收循環再利用等項目類別，預計可減少碳排放量合計達 28 萬 1083 公噸 / 年。

不只銀行端，富邦人壽也將環境永續與綠色經營視為企業使命及目標，運用數位科技，積極推動各項無紙化作業流程，包含電子保單和電子通知單等，號召保戶一同節能減碳、守護環境，2018 年透過無紙化服務專案的持續推動，總計可減少約 452 噸碳排放量，相當於大安森林公園 13.9 個月的吸碳量。

富邦人壽今年 10 月更推出，「電子化條款服務」，提供保戶於保單留存上更多元的選擇，保戶可以輕鬆透過 QR Code 掃描，快速檢視保單條款與商品說明書，藉由數位化儲存、向過去厚重的紙本保單 say byebye，預期可有效節省每份保單約 7 成的紙張印製資源，攜手保戶一同實踐綠色生活。

☆中國信託銀行

中國信託銀行重視並長期關注臺灣及亞洲綠色金融的發展，2019 年初宣布加入赤道原則協會。

中國信託銀行近年擔任離岸風電歐洲知名開發商的本國財務顧問，協助其參與臺灣離岸風場競標遴選及後續籌資規劃；於今年 5 月加入達德能源雲林允能風電 640MW 新台幣逾 900 億專案融資共同主辦行列，支應其離岸風電建置資金需求。

在太陽光電產業部分，近年協助綠色產業獲得營運發展所需資金，今年 9 月擔任華立企業團支應建置太陽能電廠總金額新台幣 40 億元的聯貸案統籌主辦行之一。預計未來三年可於全台各地興建約 1 億瓦的太陽能電廠，每年約可發電 1.2 億度，支應約 3.3 萬戶家庭用電。

中國信託銀行持續爭取並承作太陽能電廠及離岸風電融資機會，支持推動再生能源計畫，依近期目標 5000MW 發電量將有助於促進臺灣綠色金融市場的發展，及改善社會環境、推動低碳經濟的發展。

11 月沃旭能源發行總金額為新臺幣 120 億元綠色優先債劵，這是國內首檔由外國企業在臺灣發行以新臺幣計價的綠色債劵，中國信託銀行則為兩家本國銀行之一的主辦承銷銀行；在海外債券市場部份，中國信託銀行亦承銷多檔由海外銀行發行之以美元、歐元、港幣、和人民幣計價的綠色債券。

中國信託表示，未來將持續深耕綠色永續金融領域，將在現有業務基礎上透過財顧以及聯貸、債券、證券化、避險策略及風險管理等各幣別資金工具的整合，推動綠色金融。

☆永豐銀行

永豐銀行也已完成導入赤道原則的評估，並將簽署赤道原則列入規劃。

永豐銀行自 2016 年起，迄今合作的太陽能電廠達 3000 座，較原訂目標倍增。至今年 8 月，與永豐合作的太陽光電廠總裝置容量逾 850 MW（百萬瓦）、已約當 1 座核能電廠機組，設備融資餘額較去年底成長約 42%、光電裝置容量則成長 38.2%。

明年政府以「中央與地方政府共同推動」、「產業園區」、「畜、農、漁電共生」3 大主軸，推動光電設置容量達標；永豐銀行將配合政策，包括進軍產業園區推屋頂型光電及農漁畜電共生的地面型案場，並持續與各地方政府合作提供資金融通，陸續啟動籌組企業光電建置聯貸案，並將跨入潔淨能源、儲存能源等領域，打造產業生態圈。

其中有關進軍地面型案場，永豐銀行解釋，主要是近年電廠建置朝向大規模的地面型或水面型電廠，需要投入大量資金，永豐銀行累積過往承作眾多電廠的經驗，陸續開始籌組大型電廠聯貸案，例如，主辦寶島陽光 20 億元聯貸案、華立集團旗下國軒科技等子公司 40 億元聯貸案等，並持續將市場資金導入發展大規模地面型電廠及其他綠色產業。

結語 我國綠色金融未來與展望

目前在金管會與各銀行努力之下，台灣綠色金融正處在萌芽階段，綠色融資、投資及發展綠色資本市場 (綠色債券、永續指數) 、培育綠色金融人才暨強化綠色金融資訊揭露等方面，已初具成效。

至於中長期目標，金管會已定調，將藉由各部會協力推動對環境友善的規範或措施，驅動金融市場引導實體產業、投資人、消費者重視綠色永續，協助臺灣轉型為綠色低碳經濟、綠色投資、綠色消費與生活，可預期金融業整體環境與社會管理將更為深化。