〈台股盤中〉山神也會累 小型股及防疫概念股撐盤 10600點多空交戰

台股雖然前一交易日外資翻多買超 203.94 億元，並大舉回補台積電 (2330-TW) 5.73 萬張，但今日盤面受道瓊電子盤影響，蘋概三王台積電、大立光 (3008-TW) 與鴻海 (2317-TW) 等權值股，今 (20) 日全數都回檔休息，力守平盤附近格局，多頭轉向點火防疫生技與小型股相關。

證券分析師黃漢成指出，台股指數本波段低點已反彈 2200 點，今天開小高盤後，市場並無後續強大量能推升，權值股進入盤整走勢；相對的，指數在高檔附近，隨著上市櫃公司陸續公布財報，投資人可回頭檢視類股、個股目前在大盤的位階及景氣位置。

今日盤中頻率元件相關仍呈現強勢，晶技 (3042-TW)、加高 (8182-TW)、希華 (2484-TW) 走勢持穩，反映全球受疫情擴散威脅時，石英元件類股處於景氣低檔回升。

黃漢成說，全球都受疫情擴散威脅，加上台灣磐石艦嚴重染疫，防疫相關持續獲得市場關注，合一 (4743-TW)、中天 (4128-TW)、國光生技 (4142-TW)、高端疫苗 (6547-TW) 等股價持續向上。

台股在 4 月 17 日台股盤中創下 10710 點反彈波段新高後，今日台股大盤以 10612.45 點小高盤開出，最高 10637.64 點，最低 10542.96 點，預估成交值萎縮為 1399 億元。