異材質的設計心法！減法哲學重現居家生活層次

利用「異材質」來妝點居家空間，是近年來許多設計師擅長使用的規劃手法，但也因為材質特殊，亦不如一般牆面單純平整，如何適度運用、避免造成生活空間產生壓迫感，同時凸顯主人個性，執行前就需要縝密規劃與充分溝通了。「日宅設計」認為，現代人工作繁忙、生活轉速高，回到家應該充分享有自在、放鬆的空間，「減法生活」是必要的，更是需要經常練習的。抓住這個規畫主軸，設計師不厭其煩的與主人反覆閒談溝通，了解業主的個性、生活習慣與喜歡的居家風格，適度將異材質元素融入起居空間，除了能適時提亮生活紋理，也能展現主人的生活品味。





利用「異材質」來妝點居家空間，是近年來許多設計師擅長使用的規劃手法，但也因為材質特殊，亦不如一般牆面單純平整，如何適度運用、避免造成生活空間產生壓迫感，同時凸顯主人個性，執行前就需要縝密規劃與充分溝通了。「日宅設計」認為，現代人工作繁忙、生活轉速高，回到家應該充分享有自在、放鬆的空間，「減法生活」是必要的，更是需要經常練習的。抓住這個規畫主軸，設計師不厭其煩的與主人反覆閒談溝通，了解業主的個性、生活習慣與喜歡的居家風格，適度將異材質元素融入起居空間，除了能適時提亮生活紋理，也能展現主人的生活品味。

強化性格：異材質延伸主人個性和家的溫度

「日宅設計」經常建議屋主落實減法生活，強化空間的踏實感，「在意細節的主人，通常也喜歡異材質的居家設計。」異材質放在不一樣的空間也能顯現主人不一樣的性格。喜歡恬靜生活、個性溫和的屋主，設計師會善用木頭、皮革等溫潤材質來為居家空間增溫；鍍鈦、鐵件、烤漆等冷色系金屬材質、或質感剛硬等素材就比較適合性具有強烈性格的主人；而個性簡潔、俐落的業主，則會建議減少使用木皮、石材等元素，營造現代風的氛圍，避免過多的裝飾，並在顏色上做更多的變化，運用光源投射，展現材質的深淺紋路，提升住家的質感。

異材質不僅能凸顯主人性格，還兼具實用價值。如「珪藻土」近年在日本相當風行，是常被用在家事用品上的材質，但其實它的質地也相當適合現代風格設計或日式居家，設計師甚至會將浴廁天花板以珪藻土做裝飾，亦可調節濕度，增加實用性。

1 + 1 = 無限大：簡單拼接讓設計不簡單

大理石、皮革、布料、鍍鈦等材質，各有各的屬性、紋路與特色，視覺與觸覺也有一定的衝突，「太多重點就會變成沒有重點。」設計師盡量不使用超過兩種以上的異材質及顏色來設計空間，適時的「放空」與「留白」，更能凸顯材質的細節。



這個家的主人喜歡大自然，設計師選用綠色與灰階為設計主軸，電視牆面以墨綠色皮革規劃，利用分割和車縫線來做造型，展現拼接的細緻。除了牆面，沙發與地毯等軟件以灰藍色基調來統一色系，再以灰階、深淺的變化來營造整體的生活層次，讓有限的尺度放大成無限的空間感。

善用光源：異材質大放異彩

異材質的拼接是一門學問，但若設計得巧妙，單獨使用一種材質也能為空間帶來畫龍點睛的效果。設計師將大片木板以不同木紋角度做菱格的拼接，看似簡單的門板，同樣的面料材質，卻能因此產生跳躍、活潑的個性，再輔以燈光投射，立面層次感油然而生。不管是商家或住家，在桌檯與牆面的視覺上，設計師會建議業主先預想自己未來會使用的各類家具與家飾用品，為了避免空間雜亂擁擠，盡量使用大面積或單一材質來規畫，讓空間更彈性、更開闊。



圖片提供 日宅設計

Designer Data

日宅設計

主持設計師：吳宇喆

Email：hitakuhouse@gmail.com

網址：www.hitakuhouse.com

電話：+886-0910890313

地址：台北市大安區通化街 39 巷 50 弄 67 號 2 樓

【本文經授權，轉載自設計家，不開放合作夥伴轉載】