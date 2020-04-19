〈觀察〉當外食族轉為宅食客 連鎖餐飲拚生存開闢新產品線

農曆年後餐飲市場受新冠肺炎疫情衝擊，市況低迷，更有不少知名老字號餐廳和連鎖名店選擇結束營業，上市櫃餐飲業者儘管經營體質相對優異，但第一季營收已明顯衰退，在消費者從外食族轉變成宅食客的趨勢下，除了發展外送已成顯學，近來可觀察到，不少大型業者積極投入開發冷凍即食甚至是常溫包，甚至陸續推出乾拌麵產品，預料接下來餐飲紅海的趨勢將蔓延至食品包。

事實上，連鎖超商統一超 (2912-TW)、全家 (5903-TW) 發展「剪刀經濟」已行之有年，飯店業者過去二年也開始積極布局相關市場，其中，晶華 (2707-TW) 冠軍牛肉麵銷售初期主打觀光伴手禮，並從冷凍包發展成常溫包，更已賣到香港、日本，在國內零售體系同樣是長賣商品，而六福 (2705-TW) 則是集結旗下餐廳的知名菜色，發展各式冷凍調理包，並已在連鎖量販店家樂福和電商鋪貨。

過去，由於外食需求蓬勃阿展，少有連鎖餐飲集團加入調理包市場，而是以積極展店為主，不過這次快速席捲而來的疫情，令外食族快速轉為宅食客，餐飲業來客爆減，據統計，第一季八大上市櫃餐飲集團營收合計較去年短少了逾 40 億元，若扣除展店因素，實際上既有店的衰退更大。

因此，餐飲業快速開拓新產品線提升營收成為當務之急，而大型餐飲集團，的確也具備足夠的研發實力快速投入這塊市場。

其中，漢來美食 (1268-TW) 已宣示將跨入冷凍食品市場，率先上架的是豬腳麵線，4 月底還有獅子頭和滷肉豆腐將上架。

而台灣最大韓式連鎖業者豆府 (2752-TW) 攜手八大連鎖餐飲同業，推出世界美食冷凍料理組，目前更積極與網購電商平台和量販通路洽談合作，將陸續上架店內招牌菜如人蔘雞湯、豆腐煲、辣炒年糕等特色冷凍料理包。

除切入調理包市場，近年來越來越熱絡的乾拌麵市場也吸引瓦城 (2729-TW) 和漢來美食積極切入，瓦城早在去年即推出泰式酸辣乾拌麵，由於主打市面上少見的泰式拌麵，高度受到消費者歡迎，據 PChome 24h 購物調查，是前 5 大熱銷乾拌麵。

漢來美食原計畫在年底才推出乾拌麵，在這波疫情影響營收之際，馬不停蹄加速研發，最快 5 月可上架。

整體來看，過去冷凍料理包主要是大型食品廠直接生產，隨著知名連鎖餐廳陸續加入，預料將使討論度更高，但競爭也將更加激烈，餐飲的紅海市場勢必延伸至此，要從中脫穎而出不是件易事，預料品牌知名度將是脫穎而出的關鍵之一。