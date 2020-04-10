外食族不出門 八大上市櫃餐飲集團Q1營收蒸發超過40億元

八大上市櫃餐飲集團今 (10) 日同步公布 3 月業績，在新冠肺炎疫情衝擊下，全數呈現衰退，就第一季來看，除了豆府 (2752-TW) 維持正成長，七大業者包括王品 (2727-TW)、瓦城 (2729-TW)、漢來美食 (1268-TW)、六角 (2732-TW)、美食 - KY(2723-TW)、雅茗 - KY(2726-TW)、安心 (1259-TW) 均衰退，第一季較去年同期共蒸發逾 42 億元。

瓦城 3 月合併營收 2.44 億元，月減 20.49%，年減 36.9%，第一季合併營收 10.97 億元，年減 12.3%。

瓦城強調，帳上現金充足，足以支應集團短中期資金無虞，財務營運體質健全，只要疫情受到控制，營運可望逐漸回溫。

六角 3 月合併營收 2.71 億元，月增 9.39%，年減 31.7%，第一季合併營收 8.58 億元，年減 21.71%，也創 8 個季度來低點，反映歐美地區、澳洲、東南亞和東北亞等各國政府陸續發動鎖國、封城或是進入警戒狀況等禁令，造成消費力大減。

不過，六角說明，最先封城的中國在 3 月解禁後，目前近 80% 在中國境內的加盟店已恢復營業，且單店營收回到去年同期 70-80%，正逐步復甦中。

六角指出，即使疫情狀況未完全明朗，旗下主力手搖茶品牌「Chatime 日出茶太」前 2 月淨增加店數已超越去年第一季，疫情雖造成營運逆風仍積極搶占市場，腳步並未減緩。

漢來美食 (1268-TW)3 月合併營收 1.4 億元，月減 36.16%、年減 51.76%，第一季合併營收 8.39 億元，年減 18.52%。

漢來美食表示，疫情期間加速推動外送、外帶和即食和冷凍食品布局通路，並強化經營餐廳常客，正以最快的速度開發出各種外帶外賣的即食商品，並積極開拓電商和實體通路，預計 5 月起可陸續上架。

漢來美食強調，力拚在疫情過後增加新客源、舊客戶回流，同時擴展市占率。

連鎖韓式餐廳豆府 3 月營收 1.03 億元，月減 14.75%、年減 3.14%，不過，第一季仍維持正成長，季營收 3.81 億元，年增 19.24%，續創單季新高，惟增幅較過去幾個季度明顯收斂。

王品 (2727-TW)3 月合併營收僅 7.63 億元，月減 3.14%，年減 43.19%，第一季合併營收 29.59 億元，年減 29.75%；其中，中國事業體大幅衰退，3 月合併營收僅 1.5 億元，年減 74.56%，第一季僅 5.7 億元，年減 67.54%，反映中國各地延後開工的衝擊，相較之下，台灣事業體相對穩定，3 月營收 6.1 億元，年減 19.68%。

王品表示，台灣事業群原本就規畫搶攻外帶外送市場，疫情是加速推動各項計畫，多個品牌已陸續推出外帶 85 折優惠、免服務費優惠方案，預計 4 月擴大與外送平台合作，外送品牌數將超過 15 個，品類從王品集團最擅長的西式牛排、日料、鍋類到中餐均納入。