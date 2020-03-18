連鎖餐飲香繼光展店暫緩 但無關店計畫

連鎖餐飲集團香繼光今 (18) 日指出，今年的展店計畫先行暫停，轉為觀望整體餐飲市場變化，而在百貨商場陸續投入外送行列後，旗下主要開設在百貨內的店點受影響程度明顯緩和，其中，日本天丼專賣店品牌「金子半之助」業績明顯回升，暫時不會有關店計畫，仍會努力支撐；至於中高端品牌「日本橋海鮮丼つじ半」破天荒加入大幅度促銷行列，帶動來客數。

香繼光旗下繼光香香雞目前全台共擁有 46 家門市，其中，街邊店占比約 48%，以社區型門市為主，因此，防疫期間品牌表現仍穩健，而外送也持續成長，目前外送占繼光香香雞營收比重約 15%，不過，由於現階段餐飲市場不確定性高，今年加速展店計畫暫停先行觀望。

而香繼光代理的「金子半之助」全台共有 5 家，原本今年有展店計畫，但在疫情衝擊整體餐飲市場之際暫停，香繼光說明，金子半之助均設立在百貨商場內，疫情爆發後確實受衝擊，不過，近期促銷力道加大及加入外送行列後，營收較日前已回升達 20-30%，逐漸接近正常水準。

香繼光另一個代理品牌「日本橋海鮮丼つじ半」仍維持 1 家，先求穩扎穩打，由於生食近期受到疫情影響不小，香繼光破天荒對此中高端日式品牌祭出連 6 日買一送一優惠，來客最多可省下 1680 元，期快速拉升來客和刺激消費，實施首日午間餐期來客量已明顯增加，座位約 7-8 成滿。