高盛下調蘋果目標價 預估Q2 iPhone出貨量大減36%

由於經濟飽受疫情衝擊，高盛 (Goldman Sachs) 週五 (18 日) 發布報告預計，今年第 2 季 iPhone 出貨量將大減 36%，故將蘋果股票評級自「中性」(neutral) 下調至「賣出」(sell)，目標價自 250 美元下調至 233 美元。

高盛分析師於報告中表示，受到疫情打擊，第 2 季 iPhone 單位出貨量將較去年同期下滑 36%，出貨跌幅將在第 4 季緩步縮減，至下滑 2% 左右，但價格疲軟情形仍將持續，預計 2020 年上半年 iPhone 出貨量將下滑 24%，分析師 Rod Hall 將蘋果目標價格自 250 美元下調至 233 美元。

除 iPhone 外，高盛認為蘋果其他產品也將經歷類似發展軌跡。高盛分析師指出，根據過去經驗，經濟衰退期間的產品價格通常會在下滑後維持疲軟，且跌幅遠遠超過單位恢復水平。

「我們不認為蘋果將因此失去既有客群，僅假設現有用戶在購買新機的選擇上，將花費比以往更長的時間，或是選擇相對低價的設備。」報告中稱道。

高盛認為，受到全球旅遊禁令牽制，預計蘋果不會在 11 月如期發佈新款 iPhone，並稱蘋果服務業務將在 2021 年顯著放緩，且服務營收佔比可能出現停擺。

儘管如此，蘋果執行長庫克 (Tim Cook) 對於公司前景仍表示樂觀，庫克在週四 (17 日) 虛擬會議上表示，對於蘋果自危機中崛起深感信心，且該公司計劃持續擴大研發投資、重啟直營門市，並強調疫情不會阻礙新品發布時程。

由於蘋果不再公布其智慧手機單位出貨量，彭博 (Bloomberg)7 位分析師表示，預計蘋果將在第 2 季賣出 2800 萬部 iPhone，另外有 3 位分析師認為，iPhone 出貨量將較去年下滑 27%。

蘋果 (AAPL-US) 週五 (18 日) 盤前小跌 0.36%，其今年至今已下跌 2.4%，跌幅超過大盤；蘋果定於 4 月 30 日發布 2020 會計年度第 2 季財報。