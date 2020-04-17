第一家！南韓蘋果商店週六重啟營業 主要提供維修和技術支援

為了遏制新冠肺炎擴散，位於中國以外的蘋果商店自 3 月以來一直處於關閉，且沒有規劃重啟營業的日期。不過蘋果 (AAPL-US) 代表週四證實，一家位於南韓首爾的蘋果商店將於本週六 (18 日) 重啟，這是蘋果大中華區以外第一家重啟的門市，也是蘋果位於南韓唯一的商店。

首爾這家蘋果門市重啟後營業時間將縮短，且聚焦維修現有顧客的 iPhone 和電腦產品。

蘋果聲明指出，「我們將調整營業時間和準則，以確保顧客和員工能維持健康狀態，該店重啟的目的是提供服務和 Genius Bar 支援，對於想要購買產品的顧客，我們有提供幾種網購選擇，例如線上下單後送貨或者到店取貨。」

首爾蘋果商店重啟，可推測蘋果策略是該國解除居家限令後就重啟零售商店。目前全球尚有數百家蘋果商店處於關閉狀態。

全球有數百家蘋果商店仍處於防疫閉鎖狀態。（圖片：AFP）

南韓初期受新冠肺炎 (Covid-19) 打擊，但其反應迅速獲國際讚譽，尤其是廣泛檢測病毒的能力。根據官方數據，韓國迄今確診人數 10613 人，全國進行超過 50 萬次的檢測。

蘋果 2 月時預警第二季營收將受 Covid-19 打擊，因中國需求預計下降，且 iPhone 全球供應受限，此後蘋果股價下跌約莫 10%。蘋果預計 4 月 30 日公布財報。

蘋果週四收盤上漲約 0.8%，盤後續揚 3% 以上。