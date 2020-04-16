蘋果SE採Touch ID設計 觸控雙雄可受惠

蘋果 (AAPL-US) 無預警發表最新一代 iPhone SE 平價款智慧型手機，相關代工供應鏈鴻海 (2317-TW)、和碩 (4938-TW) 可望受惠，而新款 iPhone 回歸 Touch ID 實體按鍵，更將有助觸控模組廠 GIS-KY(6456-TW)、TPK-KY(3673-TW) 營運升溫。

受肺炎疫情影響，蘋果今年不同於以往舉辦發布會，僅透過官網釋出春季新品，包含 iPad Pro 及 MacBook Air，及這次新款 iPhone SE 智慧型手機，市場認為，疫情打亂代工廠鴻海、和碩生產進度，隨著復工進度優於預期，新品陸續上市後，將有助供應鏈營運。

觀察新款平價版 iPhone SE 智慧型手機，並未採用全螢幕和 Face ID，而是改回 Touch ID 設計，市場認為，去年受蘋果 iPhone 拿掉 3D 壓力感測功能，而衝擊營運的 GIS-KY，將重返蘋果供應鏈，帶動業績成長，TPK-KY 也可望受惠。

iPhone SE 搭載蘋果設計的 A13 仿生晶片，使用 4.7 英吋 LCD 螢幕，小於 iPhone 11 和先前幾款機型，但較原上一代 iPhone SE 4 英吋螢幕稍微大一些，機身則和 iPhone 8 類似，擁有 IP67 的防水防塵等級，並配有 Touch ID 指紋辨識器及無線充電功能。