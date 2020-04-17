5G基建、HPC展望佳 相關受惠概念股出列

台積電 (2330-TW) 看好 5G、HPC 需求，市場看好，砷化鎵族群穩懋 (3105-TW)、全新 (2455-TW)、宏捷科 (8086-TW)、頻率元件晶技 (3042-TW)、電源大廠台達電 (2308-TW)、代工大廠鴻海 (2317-TW) 等可望受惠。

台積電法說會指出，居家辦公、教學帶動 HPC 需求增加，且中長期受惠 5G 基礎建設、HPC 需求依舊強勁，也維持全年資本支出不變。

除了台積電看好 5G、HPC 外，法人也認為，近期中國釋出新基建政策項目中，也涵蓋 5G 基礎建設，加上中國積極去美化，台廠可望大啖商機。

穩懋就看好 5G 通訊推升 PA、基礎建設需求，全新也正向看待 5G 是今年成長動能；另外，晶技也認為，5G 從局端設備核心網路到微型基地台、終端等廣泛應用，將推升頻率元件需求大增，明年恐將出現 5G 應用相關頻率元件的供應缺口。

此外，HPC 架構擴充需求持續浮現，法人看好，將推升大型雲端運算、數據中心的建置需求，台達電在資料中心電源管理解決方案擁有技術領先優勢，也可望推升營運表現。

而鴻海集團更是布局 5G、HPC 領域多年，子公司工業富聯也透露，隨著客戶進入 5G 建設階段，5G 產品將大規模進入商用，下半年業績顯著成長。