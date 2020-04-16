川普：美國已過疫情高峰期 週四公布重啟經濟指南

美國總統川普週三 (15 日) 宣布，美國已度過疫情高峰期，某些州將在 5 月 1 日前提早重新開放經濟活動，週四將公布重啟經濟指南。

因應新冠疫情變化，川普週三計畫在週四 (16 日) 發布新的重啟經濟指南。川普稱：「數據顯示，美國已度過疫情高峰期，這是令人鼓舞的進展，美國政府計畫為各州提供重新開放經濟的終版指南。」

在與紐約州長古莫掀起口水戰後，川普週三改口，重新開放美國經濟的方式與時程決定權，將由各州長來決定，但他仍計劃提供一些指南與準則，提供未來幾天各州放寬防疫的參考。

川普預告：「美國各州已開始研究如何讓企業復工、復學和其他機構復業，我們明天將討論重啟經濟的議題。」

白宮冠狀病毒反應協調員 Deborah Birx 博士表示，美國有 9 個州的病例不到 1000 例。川普稱，紐約新增病例正在下滑，堅信近期可能會有近 30 個州處於極佳狀態，很可能在 5 月 1 日前提早重啟經濟活動。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續延燒，全球 212 個國家淪陷，全球確診數已飆破 204 萬例，死亡人數亦突破 13 萬例。美國成為世界最大震央國，迄今確診超過 63.2 萬例，死亡逾 2.7 萬人。