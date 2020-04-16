日本宣布全國進入緊急狀態 至少實施至5/6

日本政府週四 (16 日) 宣布，將全國 47 個都道府縣納入「緊急事態宣言」發布範圍，亦即全國進入緊急狀態，實施期限至少到 5 月 6 日，具體時間則視狀況而定。

週四召開對策本部會議後，負責新冠肺炎 (COVID-19) 對策的經濟再生大臣西村康稔表示，有鑒於北海道、茨城縣、石川縣、岐阜縣、愛知縣和京都府累計確診數已破百例，在黃金週假期前盡量減少人流為一項緊急任務。

在首相安倍晉三發表聲明後，日本各都道府縣首長皆有權徵用私人土地和建築，向民眾提供醫療服務，此外，地區首長得以向負責生產物資的企業獲取醫療用品和食物，並懲罰囤積資源和不遵守規定的公司。

儘管確診病例數很大程度上受檢測量提升影響，日本各地確診人數近期迅速增加，並在今 (16) 日達突破 9000 例，且新增死亡 17 例，創下單日最高死亡數，累計死亡達 185 例。

安倍稱道：「我們必須盡一切努力將人與人之間的連結減少至少 7 成，最好的情況為 8 成。」他呼籲人民不要離開家鄉。

緊急事態宣言效力預計持續到至少 5 月 6 日，包含 4 月底至 5 月初的黃金週假期，目的在於避免國內各地的交通運輸與大量人流。

市場認為，全國進入緊急狀態恐進一步打擊日本經濟，為了緩解全國緊急狀態下的消費問題，安倍於會上強調，將頒布法律向全國人民發放約 10 萬日圓現金。

瑞銀 (UBS) 經濟學家預期，今年第 2 季，日本經濟可能以年均 22％的速度萎縮。