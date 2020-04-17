庫克：蘋果將從疫情中強力崛起 推動「重大」研發投資

蘋果公司 (AAPL-US) 執行長庫克週四 (16 日) 在向全公司召開的虛擬會議上表示，蘋果將從新型冠狀病毒 (COVID-19) 中強力崛起，在研發方面持續推動「重大」投資，直營門市正準備恢復營業，而新冠肺炎不會打亂新品的發表時程。

《彭博》報導，庫克在會中表示，新冠肺炎大流行是「不確定且充滿壓力的時刻」，但他有信心蘋果會從危機中強力崛起，一如 2008 年金融海嘯和 1990 年代尾聲公司瀕臨破產後的情況。

與會的員工透露，庫克表示，雖然蘋果無法免於全球經濟大趨勢的影響，但在疫情陰影下，蘋果擁有強健的資產負債表，將持續在研發和未來產品方面推動「真正重要的」投資。

他說：「如果我們持續關注做自己擅長的事、持續投資，如果我們明智的管理業務並在決策上協調合作，如果我們對團隊成員負責，而我們的團隊也對各自的工作負責，我找不到無法樂觀看待前景的理由。」

根據報導，被問到是否可能裁員時，庫克再次提及蘋果財務強健，而且在零售門市被迫關閉後持續付薪水。庫克說，雖然疫情造成一定的影響，但他一直把重心放在長期經營。對於彭博的報導，蘋果尚未置評。

蘋果還不確定何時能讓員工回到辦公室工作，但庫克說，屆時很可能執行測量體溫和保持社交距離方針，病毒篩檢也是可能選項之一，但目前還沒有具體計畫。

至於零售門市復業，蘋果員工已經開始接受線上培訓課程，並透過各種虛擬會議做準備。

蘋果同日表示，南韓的蘋果直營店將於週六 (18 日) 恢復營業，是在 3 月宣布關閉全球大中華區以外門市之後，蘋果零售門市首度復業。

新品發表不受影響

蘋果最近幾周陸續推出新的 MacBook Air、iPad Pro 和 iPhone SE，庫克表示，從這一點來看，疫情並未打亂蘋果推出新品的時間表。

他說自己 1998 年加入蘋果時，公司以發表第一代 iMac 面臨財務方面的挑戰，後來這款產品讓蘋果從谷底翻身；2010 年金融海嘯過後不久，蘋果推出第一代 iPad。現在，蘋果也會以同樣方式度過疫情帶來的衝擊。

根據媒體報導，蘋果計劃秋季發表 5G 版 iPhone，並準備在 2021 年或 2022 年推出虛擬實境 (VR) 頭戴裝置，也傳出 Mac 電腦將改採自行研發的處理器，正在研發擴增實境 (AR) 眼鏡、自駕車技術等。

在會議上，蘋果營運長 Jeff Williams 表示，這場危機讓蘋果開發健康產品的工作重要性大增，這包含 Apple Watch 而且「不僅僅侷限於手腕」。他還說，新冠大流行促使各國更積極幫助蘋果推出 Apple Watch 的心電圖功能。

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