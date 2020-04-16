美國紓困中小企業3490億美元方案 已接近耗盡

為了減緩疫情所帶來的經濟衝擊，美國聯準會推出一系列救市措施，包括協助中小企業紓困，總額達 3490 億美元的薪酬保障計畫 (PPP，Paycheck Protection Program)，不過以目前的申請情況來看，這筆錢很快就會耗盡。

小型企業署 (Small Business Administration, SBA) 週三 (15 日) 表示，截至週三下午，它己經批准了 144 萬筆貸款申請，總額超過 3110 億美元，包括自週一之後就增加了 500 億美元。

知情人士指出，到週三 (15 日) 結束前，這一計畫恐怕就會達到上限。川普政府已經要求國會就原定額度，再增加 2500 億美元，但此案在參議院仍無審查時間表。

美國財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 及 SBA 主管 Jovita Carranza 表示，他們在不到 14 天時間中，處理了超過 14 年的貸款額度，他們敦促國會應撥出更多款項。

兩人在聯合聲明中說，「我們希望每個合格的小型企業都參與，並獲得他們所需的資源。」

SBA 網站上的貸款明細表顯示，截至週一，平均貸款額度為 239152 美元，其中 70% 的貸款額不超過 15 萬美元，是一些小微公司所申請。

在截至週一獲批的 2475 億美元的貸款中，最大比例來自建築公司，占接近 14%，共 340 億美元，科技服務公司排名居次，達 303.5 億美元，占比近 12.3%，製造商排名第 3，占 12.25%，為 303.2 億美元。

目前尚不清楚這項計畫自 4 月 3 日啟動以來，已經實際分配多少資金。成千上萬的企業主仍在等待有關貸款申請的消息。

幾家大型銀行在本週公布財報，也針對貸款的數量進行調查，富國銀行表示，截止 4 月 10 日，已收到 37 萬名客戶申請。摩根大通 (JP Morgan Chase) 稱，截至 4 月 14 日，已收到 30 萬份申請。